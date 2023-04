Paty Maldonado opinó sobre supuesta relación de Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez

Durante el transcurso de la semana, en el mundo del espectáculo salieron a la luz detalles sobre una supuesta relación entre Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, con la modelo Belén Martinic.

Según los rumores, Arriagada habría conocido a la modelo hace un par de meses, aunque no se sabe cuánto tiempo llevarían en una relación.

Pese a que ninguno de los dos se ha referido a la supuesta relación, el rumor fue abordado este jueves en el programa “Las Indomables”, donde Paty Maldonado dio su opinión al respecto.

“Me alegro profundamente por él, porque creo que él merece rehacer su vida, merece tener una nueva familia. Es lamentable que la vida le haya quitado a esa mujer linda, preciosa, que yo tuve el placer de conocerla y estar con ella medio año antes que falleciera”, señaló la opinóloga.

“No fuimos amigas, porque había una diferencia de edad muy grande, pero yo la invité a mis cosas. Ella era un encanto. Yo estuve bien preocupada por ella, a través de la Pamela Díaz, y mira lo que es la vida, pocos días antes de que partiera ella habló de mí bien, dijo ‘buena onda la vieja, la quiero’”, rememoró.

“Yo me quería morir cuando supe eso. Lamenté profundamente su partida, una muchacha tan joven, llena de vida, con su hijo. Es ahí donde te empiezas a hacer miles de preguntas”, añadió.

Finalizando, la ex Mucho Gusto aprobó la supuesta relación que mantendría Arriagada.

“Me parece bien que él, un hombre joven, tenga la oportunidad. Ha sufrido mucho con la muerte de su mujer y tiene la oportunidad de encontrar el amor. No me cabe duda que cuando has tenido un amor tan grande y esa persona ha partido de una forma tan trágica, nunca te lo vas a sacar del alma, pero no por eso te vas a quedar eternamente llorando la muerte de su mujer”, finalizó.