Paty Maldonado relató la complicada crisis económica que vivió: “Pasé momentos muy complicados”

En un nuevo capítulo de “Tal Cual”, programa transmitido por TV+, la opinóloga Patricia Maldonado rememoró el complicado momento económico que vivió hace algunos años, donde contó que ha debido sortear diversos problemas por su forma de pensar.

“Me he pegado porrazos donde he quedado herida (…) como cuando quedé cesante, 10 años fuera del sistema, fue muy terrible”, comenzó diciendo.

“Yo salí del mercado por asuntos políticos, la gente sabe, me ha pasado dos veces (…) No podía pasar por la puerta de un canal, porque decían ‘no la Paty Maldonado no puede entrar’. Había gente que me hacía el quite, que atravesaba con tal de no encontrarse conmigo, a ese nivel llegó”, reveló el exrostro de Mucho Gusto.

La opinóloga contó que en distintas ocasiones le cortaron la luz en su casa y que se vio obligada a reinventarse. “Pasé momentos muy complicados (…) no niego que me cortaban la luz de mi casa, de la parcela (…) Le inventaba cosas a los cabros, como yo vivo en el campo, siempre era que en el campo se cortaba la luz, para que los cabros no supieran”, relató.

No obstante, Maldonado comentó que, pese a las carencias, nunca le faltó comida en su mesa. “Tengo que reconocer algo, jamás faltó un plato de comida ni a mis hijos, ni a nosotros, porque siempre he sido muy precavida en la parte comida”.

“Llegamos en un momento en que estábamos solos, ahí no había amigos, muy poquitos, que son los que yo conservo hasta hoy, muy pocos amigos que te llaman y te dicen ‘¿necesitas algo?’, si tú no necesitas que te ofrezcan plata, necesitas a alguien que te digan ‘¿cómo te sientes?’”.

“Entre al comedor y digo ‘esta hue… se terminó, punto. Aquí no quiero caras largas, no nos estamos muriendo”, expuso antes de iniciar su emprendimiento de repostería.