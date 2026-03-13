PDI encontró en la casa de Rojas Vade el mismo tipo de amarras que tenía cuando fue hallado 

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias en el domicilio del exconstituyente, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con lesiones graves a un costado de la ruta 78.

Según consignó Emol, los detectives encontraron al interior de una mochila amarras plásticas de color blanco, del mismo tipo que tenía el exconvencional cuando fue hallado en la carretera.

Debido a lo anterior, se están llevando a cabo exámenes de ADN para comprobar si son las mismas.

A la vez, se descartaría que Rojas Vade haya estado rociado con bencina.

Esto último, ya que lo que tenía en el cuerpo era un tipo de diluyente, porque estaba pintando su casa.

También, se desestimaría la tesis de un robo, pues en el automóvil estaban las llaves del vehículo y el celular de Rojas Vade.

De esta forma, el citado medio detalló que fuentes cercanas al caso apuntan a que la hipótesis que habría tomado fuerza es la de un autoatentado.

Cabe destacar que desde el Hospital San Juan de Dios han detallado que Rojas Vade permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Se mantiene estable dentro de su gravedad y ha presentado una evolución clínica favorable durante las últimas horas”, indicaron.

“El equipo clínico continúa con un manejo terapéutico y evaluación permanente de su evolución, de acuerdo con los protocolos establecidos”, añadieron.