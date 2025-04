PDI recontrata como asesora a exjefa de Inteligencia removida por caso Monsalve

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, decidió reincorporar, como asesora externa, a la exjefa de Inteligencia Cristina Vilches, quien fue llamada a retiro por actuaciones cuestionables en el caso Monsalve.



La experimentada detective fue llamada a retiro como consecuencia de la investigación penal que se abrió en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, y el rol que jugó personal de Inteligencia de la policía civil.



Esto último, ya que previo a que una subalterna de la autoridad lo denunciara por violación, personal que dependía de Vilches -y la propia detective-, a petición del médico, activó una operación para revisar las cámaras y el recorrido que hicieron el imputado y la denunciante la tarde-noche del 22 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos que hoy tienen a Monsalve privado de libertad.



Una vez estalló el caso, Vilches fue blanco de críticas, lo que llevó a Cerna a solicitar su “retiro absoluto” de la institución, terminando así con la carrera de la destacada policía, quien -además- ha tenido que declarar en reiteradas oportunidades ante el fiscal jefe Francisco Jacir.



Tras casi seis meses fuera de la PDI, la exprefecta Vilches vuelve en calidad de asesora externa y bajo la modalidad de “contrato a honorarios” hasta diciembre.



Desde el organismo explican que Cerna tomó esta determinación con el objetivo de que la detective asesore proyectos para las mejoras en el área de inteligencia, algunos de los cuales estaban a su cargo antes que se le solicitara que diera un paso al costado por el caso Monsalve.



El fichaje ha sido cuestionado en privado por algunos conocedores de la determinación que se mantenía en estricta reserva.



Esto, ya que el reincorporarla contradice la señal que quiso dar en su momento el director de la PDI al marginarla de su alto mando y porque, además, la profesional ya cuenta con una pensión, acorde a lo que sucede con personas que se van a retiro, lo que, además, generaría una especie de “doble sueldo” por parte del Estado.



Sin embargo, fuentes policiales desdramatizan la situación y explican que es una contratación por tiempo acotado, que -además- si Vilches cumple con los objetivos antes de diciembre es posible que termine antes su asesoría y que luego de todo lo que se ha sabido del caso ha quedado claro que la detective actuó bajo una orden de Monsalve y no hubo irregularidades en el actuar de la PDI.



Luis Cantellano, abogado del diputado Andrés Celis, querellante en el caso, consultado por La Tercera cuestionó la decisión. “Es una situación sin precedente, se puede estar pagando favores políticos”, apuntó.



“Nos parece realmente una situación inédita y, desde el punto de vista jurídico, bastante inexplicable después del llamado a retiro realizado por el propio director general Eduardo Cerna. Esta es una situación más que, evidentemente, pone en tela de juicio las acciones que se han desarrollado a partir de los hechos que se conocieron y que tienen formalizado al exsubsecretario Manuel Monsalve”, sostuvo.



En el mismo sentido, el penalista agregó: “El análisis que hacemos es que o se están pagando favores políticos o sencillamente no se está queriendo colaborar con la justicia”, aseguró.



Y agregó que “nos llama mucho la atención porque, además, hemos solicitado en distintas oportunidades al fiscal Francisco Jacir que cite para tomar declaración a Eduardo Cerna, pero lamentablemente no se ha producido ninguna declaración en la causa sobre malversación de caudales y obstrucción a la investigación. Esta es una situación grave. Nos encontramos con una investigación bastante lenta que ha sido superada por los hechos”.



Poco antes de ser llamada a “retiro absoluto”, el 24 de octubre del año pasado, Monsalve la citó a La Moneda el 10 de octubre, cuatro días antes de que se denunciara al subsecretario, para que lo ayudara.



Ahí, según se ha establecido en la indagatoria, él le habría explicado que no recordaba lo ocurrido la noche del 22 de septiembre y que temía ser amenazado.



Por tal motivo, Vilches ordenó a personal de Inteligencia que revisara las cámaras del restaurante y el hotel que había visitado la autoridad junto a su subalterna en busca de alguna pista de un eventual intento de extorsión.