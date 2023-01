“Pensé que me iba a matar”: Conor McGregor es denunciado por violencia de género

La justicia de España reabrió un caso en contra del polémico peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, quien fue denunciado por una mujer de 42 años debido a una supuesta golpiza por parte del artista marcial ejercida en julio del 2022.

El hecho se habría llevado a cabo en el Ocean Beach Club de Ibiza, donde McGregor celebraba su fiesta de cumpleaños. La mujer, quien es vecina del peleador en Dublín, fue invitada por él mismo. Luego de un rato, “The Notorius” invitó a algunos asistentes a seguir la celebración en su yate, lugar donde se habría efectuado la agresión.

Según señala el Periódico de Ibiza, a la mañana siguiente la vecina habría sido increpada por McGregor: “Todo su comportamiento cambió en ese momento y se volvió muy agresivo”. Así, detalló que el luchador se le lanzó encima, le propinó una patada en el abdomen y un puñetazo en la cara. Ninguno de los asistentes la defendió.

“Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar. Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate”, relató la víctima.

Tras saltar del barco la afectada fue rescatada por una embarcación de la Cruz Roja, donde añadió: “Me dejaron tirada. Ni siquiera abandonarían a un perro como lo hicieron conmigo”. Según su relató, su estado de shock era tal que no pudo declarar ese mismo día, por lo que la denuncia fue archivada, pero la investigación se reabrió una vez llegó a Berlín.

Dos testigos fueron llamados a declarar al juzgado de Ibiza. Sus declaraciones serán clave para esclarecer si se ordena o no la detención internacional del irlandés.