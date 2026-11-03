Plan Agentes Antievasión: Pago del pasaje aumentó 25,4%

Un positivo balance arrojó el primer mes de implementación del Plan Piloto Agentes Antievasión. Iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el servicio 107 de Red Movilidad operado por STU. Conecta 13 comunas entre Peñalolén y Huechuraba y transporta cerca de 13 mil pasajeros diariamente, en los buses Red Movilidad en Santiago.



Tras analizar el período entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, se obtuvo que el plan piloto permitió aumentar en un 25,4% las validaciones (pago del pasaje). Equivalente a 78.473 transacciones adicionales, en comparación con los valores de referencia.

Despliegue de 89 Agentes Antievasión en los buses

La medida contempló el despliegue de 89 Agentes Antievasión en los buses, quienes participaron en 936 viajes, con el objetivo de incentivar el pago del pasaje. Disminuir la evasión y promover una cultura de responsabilidad entre los usuarios del transporte público.



“Los resultados de este plan piloto son una muy buena noticia. Con los agentes antievasión logramos aumentar en más de 78 mil las validaciones en apenas un mes, demostrando que es posible avanzar en la reducción de la evasión con medidas concretas. Aquí hay algo fundamental: cuando una persona no paga su pasaje, esos recursos dejan de ingresar al sistema y, finalmente esa merma, la terminamos financiando entre todos los chilenos”, señaló el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.



El secretario de Estado dijo que “queremos replicar progresivamente esta iniciativa en otros recorridos de Red Movilidad, porque creemos en un transporte público más justo, sostenible y donde todos cumplan con su responsabilidad de pagar”.

Resultados evidenciaron un importante cambio en comportamiento de pasajeros

Los resultados evidenciaron un importante cambio en el comportamiento de pago de los pasajeros. Durante 20 de los 21 días laborales, las validaciones superaron el máximo diario registrado en los 18 meses anteriores a la implementación del piloto. El máximo registrado antes de los agentes era 16.019, validaciones diarias, mientras que con los agentes aumentó a 19.108.



Otro resultado valorable del plan, es que incluso en los horarios en que no había agentes, las validaciones aumentaron.



Por otro lado, una encuesta aplicada a 1.000 personas que observaron a los agentes en acción, reveló que el 76% considera que la evasión disminuyó; un 69% calificó la intervención como efectiva o muy efectiva; y un 73% apoya replicar la medida en otros recorridos.