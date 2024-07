Polémica en EEUU: Presentador de FOX aseguró que cuando “un hombre vota por una mujer, transiciona a mujer”

El presentador de Fox News, Jesse Bailey Watters, se encuentra en el centro del huracán mediático debido a sus dichos durante el análisis del posible “voto blanco” en favor de Kamala Harris, quien postula como candidata a la presidencia de Estados Unidos.

“No veo por qué un hombre deba votar por los demócratas, no es el partido de la virtud, seguridad, de la fuerza, definitivamente no es el partido de la familia”, declaró Watters, de postura conservadora, durante un panel de análisis sobre la candidata demócrata.

Sin embargo, la polémica arribó cuando aseguró que “ser un hombre y votar por una mujer, sólo porque es una mujer, es alguien incluso más infantil que alguien que tiene ‘mommy issues’ (problemas de crianza materna), o tratan de ser aceptados por otras mujeres”.

“Y escuché a un científico decir el otro día, que ‘cuando un hombre vota por una mujer, realmente transiciona a una mujer”, sostuvo en la instancia.

Tras la controversia suscitada por el presentador, FOX News compartió un comunicado a Huffington Post, donde aseguraron que la intervención de Watters se trató de una broma.

“Cualquiera que haya visto el segmento completo obviamente puede darse cuenta de que él (Watters) estaba bromeando, lo que también quedó claro más adelante en la discusión”, indicaron en la misiva.

"When a man votes for a woman, he actually transitions into a woman."



This dude is madder than he has ever been in his life. It's glorious. pic.twitter.com/WUKQ2e0odT