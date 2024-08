Polémica por candidatura de Alejandro Navarro, defensor de Maduro, a la Gobernación de Biobío

El exsenador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, fue nominado como candidato único del oficialismo para competir por la Gobernación del Biobío, apoyado por la Federación Regionalista Verde Social.



De acuerdo con información publicada por El Mercurio, hasta la tarde de este miércoles Navarro no se había referido sobre su postura ante lo ocurrido en las elecciones presidenciales en Venezuela, sobre todo, considerando que el exsenador es uno de los políticos más cercanos a Nicolás Maduro y en el pasado a Hugo Chávez.



Encuentros personales, fotografías, reiteradas visitas a Caracas y un férreo y explícito apoyo a su régimen así lo atestiguan, al extremo que el reelecto presidente lo ha calificado de “hermano”.



Sin embargo, Navarro compartió este miércoles una declaración que entregó al Diario Concepción en la que expresó que “tiene que hacer la mayor transparencia, tiene que haber claridad e incluso una auditoría internacional durante el proceso que garantice que ha sido limpio y transparente. De lo que cabe preocuparse es de la región y no contaminar los procesos regionales con temas de carácter internacional”.



CUESTIONAMIENTOS A NAVARRO



De esta manera, respecto a su nominación como candidato del oficialismo a la Gobernación del Biobío, en el sector varios presidentes de partidos y secretarios generales reconocían, en privado, que no respaldarían su candidatura.



En el FRVS estaban en conocimiento de esto y este miércoles expresaban que “las cúpulas no querían al exsenador”, y que en cualquier caso él ido “evolucionando” en ciertas posturas respecto al proceso en Venezuela.



No obstante, continúa El Mercurio, dirigente del oficialismo y la DC pidieron a Navarro que explicite su postura actual sobre la situación en Venezuela. “En estos temas quiero saber con absoluta certeza y transparencia cuál es la opinión de él respecto de la dictadura y el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Si no tengo esa claridad respecto a un hecho fundamental en democracia, obviamente no estoy en condiciones de apoyarlo”, dijo el diputado Eric Aedo (DC).



El secretario general del PS, Camilo Escalona, comentó que “identificarse con un régimen de fuerza como el de Maduro, peor aún, considerarse soldado el autoritarismo venezolano, en mi opinión, es renunciar complemente a los valores fundacionales del socialismo chileno. No es de nuestra familia esa conducta. No voy a mezclar el tema electoral con el tema de los principios. Desde este punto de vista, no tenemos ningún punto de encuentro con esa posición”.



La expresidenta del PPD, Natalia Piergentili, también se refirió a la nominación y a las declaraciones de Navarro: “Hablar de la necesidad de democracia en un país vecino no es contaminar procesos electorales. No deja de ser importante la opinión sobre valores mínimos de la democracia”.