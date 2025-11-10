Por el “calendario electoral”: Shakira cambia recinto de su próximo concierto en Chile 

Este lunes, y a menos de dos semanas para el regreso de Shakira a nuestro país, la productora Fenix Entertainment anunció que el concierto de la cantante colombiana en Chile cambió de recinto.

En principio, el recital estaba agendado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

No obstante, la productora confirmó que el show finalmente se llevará a cabo en la misma fecha, pero en el Parque Estadio Nacional, lugar donde se realizaron las presentaciones reprogramadas de la artista el pasado mes de abril.

El “calendario electoral”

Respecto a los motivos de esta modificación, desde la productora explicaron que “por razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha”.

Además, señalaron que el nuevo recinto “permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans”.

“Las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto, las cuales podrán empezar a descargarse por el Sistema Puntoticket desde el 17 de noviembre”, añadieron.

De igual forma, indicaron que “en caso de solicitar devolución les llegaran a los usuarios un comunicado con los pasos a seguir, el proceso inicia el 12 de noviembre y termina el 19 de noviembre”.