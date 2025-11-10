Home Vanguardia "por el “calendario electoral”: shakira cambia recinto de su próxi..."

Por el “calendario electoral”: Shakira cambia recinto de su próximo concierto en Chile 

La cantante colombiana, quien tiene agendado un concierto para el próximo 22 noviembre en nuestro país, finalmente no se presentará en el Estadio Nacional, y según la productora Fenix, el nuevo recinto “permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este lunes, y a menos de dos semanas para el regreso de Shakira a nuestro país, la productora Fenix Entertainment anunció que el concierto de la cantante colombiana en Chile cambió de recinto. 

En principio, el recital estaba agendado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional. 

No obstante, la productora confirmó que el show finalmente se llevará a cabo en la misma fecha, pero en el Parque Estadio Nacional, lugar donde se realizaron las presentaciones reprogramadas de la artista el pasado mes de abril. 

El “calendario electoral”

Respecto a los motivos de esta modificación, desde la productora explicaron que “por razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha”.

Además, señalaron que el nuevo recinto “permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans”. 

“Las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto, las cuales podrán empezar a descargarse por el Sistema Puntoticket desde el 17 de noviembre”, añadieron. 

De igual forma, indicaron que “en caso de solicitar devolución les llegaran a los usuarios un comunicado con los pasos a seguir, el proceso inicia el 12 de noviembre y termina el 19 de noviembre”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
VIDEO: Mujer aparece en la cuerda floja a 30 metros en...

Una activista de Greenpeace protagonizó una espectacular acción en pleno centro de Madrid, al recorrer una cinta suspendida a 30 metros de altura mientras desplegaba una gran pancarta con el mensaje: “El planeta, en la cuerda floja”.

Leer mas
Nacional
Sistema de Admisión Escolar 2026: este miércoles 12 de...

Entre las 09:00 horas de este miércoles 12 y las 14:00 horas del miércoles 19 de noviembre las familias que no postularon en el Periodo Principal, que quedaron sin asignación o que rechazaron el resultado, deberán postular a establecimientos con vacantes disponibles. Se recomienda postular al menos a seis establecimientos en orden de preferencia.

Leer mas
Nacional
Revelan video clave en caso María Ercira: familia apun...

La mujer de 85 años desapareció el 12 de mayo de 2024, durante una reunión familiar por el Día de la Madre, hecho que marcó el inicio de una intensa y misteriosa búsqueda.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/