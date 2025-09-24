“Por no ir atenta al tránsito”: Formalizarán a influencer Eliana Albasetti por atropellar a conductor en Vitacura

El Ministerio Público solicitó una audiencia de formalización en contra de la influencer y exchica reality, Eliana Albasetti, por cuasidelito de lesiones graves, tras supuestamente protagonizar un accidente automovilístico en el que, al manejar su vehículo MG ZS, impactó a un motociclista en la comuna de Vitacura.

El accidente ocurrió el 25 de marzo pasado en la intersección de Vespucio Norte con avenida Vitacura, donde, según el documento presentado por la Fiscalía Oriente al Juzgado de Garantía, Albasetti no habría estado atenta a las condiciones del tránsito, generando la colisión.

“Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima”, señala el escrito ingresado por el Ministerio Público ante el Cuarto Juzgado de Garantía.

Tras el impacto, el motociclista cayó al suelo y resultó herido, siendo diagnosticado con una “fractura de tobillo izquierdo de carácter grave”.

La exparticipante de Amor Ciego 2 será formalizada por cuasidelito de lesiones graves, luego de que el Ministerio Público considerara que existió negligencia en su forma de conducir.

La audiencia de formalización fue fijada para el 3 de noviembre, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

CHICA REALITY, INFLUENCER Y ACTIVISTA

Eliana Albasetti alcanzó notoriedad en Chile en 2008, al convertirse en una de las cinco musas de la segunda temporada de Amor Ciego, donde obtuvo el tercer lugar. Posteriormente participó en otros programas como Pelotón y Calle 7.

Desde entonces, se radicó en Chile y se ha dedicado al activismo por los animales, a través de la fundación Santuario Empatía, que rescata animales de ganadería para evitar que sean destinados al consumo.

En 2019 fue formalizada junto a otros activistas por interrumpir un rodeo, aunque el caso fue sobreseído en 2021. Como medida, quedó con prohibición de acercarse a eventos de este tipo.

BioBioChile intentó comunicarse con Albasetti, pero hasta el cierre de esta publicación no había respondido a los llamados ni mensajes.