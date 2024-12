Postergan declaración de Monsalve, pero levantan secreto bancario

La declaración judicial del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, programada para el 23 de diciembre, fue suspendida y se realizará en una fecha por confirmar, aunque todo apunta a que se concretará los primeros días del 2025.



Monsalve es imputado por violación y abuso sexual de una subalterna, además de ser investigado por el uso irregular de gastos reservados. Pese a lo anterior, sus abogados, Cristián Arias y Lino Disi, comparecerán el 23 de diciembre para levantar el secreto bancario de Monsalve.



Según consigna Emol, Arias y Disi han visitado diariamente a Monsalve para preparar su defensa. En tribunales, han argumentado que la denunciante no manifestó claramente su rechazo a las acciones de Monsalve antes de los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano el 23 de septiembre.



La defensa también ha descartado el uso ilegal de gastos reservados y permitirá el acceso a las cartolas bancarias de Monsalve.



El fiscal Francisco Jacir ya había solicitado levantar el secreto bancario de Monsalve para investigar su presunta participación en la sustracción y apropiación de fondos públicos destinados a gastos reservados. Sin embargo, el juez de garantía Cristián Sánchez rechazó la solicitud, argumentando que solo puede otorgarse ante una negativa injustificada de Monsalve.



La Fiscalía también incautó los teléfonos de Monsalve para investigar los delitos sexuales que se le atribuyen y pidió autorización para ampliar las pesquisas en busca de otros ilícitos. Esta solicitud también fue rechazada por el juez.



En resumen, la defensa de Monsalve sostiene que no hay manejo inadecuado de los gastos reservados y que la denunciante no rechazó claramente sus acciones. La fiscalía continúa investigando, pero ha enfrentado obstáculos en sus solicitudes para levantar el secreto bancario y ampliar las pesquisas.