Preocupación en Argentina: Mirtha Legrand es internada a los 99 años por cuadro respiratorio

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei debido a la bronquitis que padece desde la semana pasada. La conductora argentina, de 99 años, se encuentra de buen ánimo y permanece bajo observación médica.

La llamada “diva” tuvo que suspender la grabación de su último programa debido a su estado de salud. En su lugar, su nieta Juana Viale asumió la conducción de “La noche de Mirtha”, recogió Radio Biobío.

Según informó el diario argentino La Nación, Legrand se mantiene comunicada con sus cercanos y conversa con ellos por teléfono.

Mirtha Legrand permanece bajo observación médica

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la animadora permanecerá internada mientras los médicos realizan estudios de rutina y monitorean su evolución.

Pese al cuadro de bronquitis, hasta el momento Mirtha Legrand no presenta fiebre.

Los profesionales decidieron tomar precauciones debido a su edad y para mantenerla bajo control médico.

A través de un comunicado, el Sanatorio Mater Dei entregó detalles sobre su hospitalización.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”, informó el recinto.

El documento agregó que la conductora permanecerá en una habitación común para completar sus estudios y continuar con el tratamiento médico.

Además, su familia agradeció las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación.

El sanatorio informó que, de no registrarse cambios en su condición, entregará un nuevo parte médico durante la jornada del miércoles.

Juana Viale reemplazó a su abuela en televisión

La ausencia de Mirtha Legrand ya había generado preocupación el pasado viernes, cuando no pudo participar en la grabación de su programa.

En ese momento, la conductora atravesaba un fuerte cuadro gripal y su médico le recomendó permanecer en casa y guardar reposo.

Por esta razón, Juana Viale tomó su lugar como anfitriona del espacio televisivo.

Durante el inicio del programa, su nieta aprovechó de enviarle un mensaje y explicar su ausencia.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, expresó.

Posteriormente, Viale bromeó sobre los cuidados de su abuela antes de aclarar que está siguiendo las indicaciones médicas.

Cabe recordar que en abril pasado, Mirtha Legrand también se ausentó de su programa durante tres semanas debido a un fuerte cuadro gripal.

A pesar de sus 99 años, las ausencias de la histórica conductora argentina por problemas de salud han sido poco frecuentes.