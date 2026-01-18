Presidente Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío por incendios forestales 

Durante la madrugada de este domingo, el Presidente Gabriel Boric anunció que decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, debido a los agresivos incendios forestales que azotan el sur del país.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

En particular, el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, es uno de los lugares más afectados por la emergencia. Alrededor de 20 mil personas han sido evacuadas de la zona.

A la vez, Carabineros del Biobío confirmó que dos personas fallecieron en Lirquén.

Producto de los siniestros, se han registrado evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en el Ñuble; además de Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción, en el Biobío.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales, actuar con calma y acatar las instrucciones de las autoridades y equipos de emergencia.

En paralelo, se mantienen las labores de combate terrestre y aéreo, y la evaluación permanente de sectores potencialmente amenazados por el avance del fuego.