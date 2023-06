Presidente Boric inicia su segunda Cuenta Pública en el Congreso

A las 11:20 horas de este jueves- con 20 minutos de retraso-el Presidente Boric inició su segunda Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en Valparaíso. La cita cuenta con cerca de 800 invitados.

El Mandatario partió diciendo que “nuestro Gobierno lleva un año y tres meses de mandato, no han sido tiempos fáciles y vale recordar los hechos: la pandemia, la inflación, inmigración descontrolada, la violencia en el sur, la delincuencia (…)”.

Se refirió también a la ex Convención Constitucional cuyo texto propuesto de nueva Constitución fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado. “Debimos haber sido más firmes y exigido mayor diálogo dentro de la Convención Constitucional y respecto de ella con la sociedad”, remarcó.



“Visto en retrospectiva, debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal tanto dentro de la Convención, como respecto de ella con la sociedad”, agregó.



En todo caso, recalcó que “si digo todo esto no es por el afán de culpar a otros de lo que hoy, y en esto soy claro, son nuestras responsabilidades. Hago esta retrospectiva para compartir lo que constatamos cuando nos hicimos cargo del gobierno en marzo del año pasado”.



“Tenemos grandes desafíos que abordar, pero con un Estado que aún no cumple plenamente con los estándares que para ello se requiere. Necesitamos más agilidad y menos burocracia, más compromiso con lo público y menos conformismo, más presencia del Estado en los territorios y menos en las oficinas. En esa dirección estamos avanzando”, expresó al concluir la etapa introductoria de su discurso.