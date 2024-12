Presidente de la CPC: “No es bueno aumentar los impuestos a los mayores ingresos”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió a la reforma al impuesto a la renta que propone el Gobierno y a la situación económica en el país.



En conversación con Radio Infinita, Mewes sostuvo que “hoy en el último año recién estamos hablando tanto en lo público como en lo privado juntos de crecer, y eso es vital, porque el sector privado necesita del Estado para crecer, así como también el sector público necesita del privado”.



“Hay proyectos en desarrollo, pero tienen que destrabarse. Hay sectores que requieren del apoyo del Estado”, agregó.



Asimismo, afirmó que “oportunidad hay. Lo que pasa es que necesitamos un Estado que acompañe y no que ponga trabas, y en ese sentido creo que es la única manera de que avancemos, porque o sino vamos a seguir en este camino ripiado para avanzar en las tasas”.



En cuanto a la inversión, Mewes señaló que “no me digan a mí que ideológicamente no invertimos, porque si no nuestras empresas quiebran. A nosotros no nos importa el Gobierno que esté, nos interesa que las políticas públicas sean buenas para que las empresas se desarrollen”.



Por otro lado, el líder gremial comentó sobre la propuesta de bajar el impuesto a las empresas a un 23% argumentando que “el concepto que está detrás eso es que Chile sea competitivo tributariamente. Cuando hablamos del 23 es que estemos en el promedio de los países OCDE con los cuales normalmente nos comparamos”.



Al ser consultado sobre que se aumente los impuestos a determinados tramos de mayores ingresos, Mewes planteó que “no es bueno aumentarle los impuestos a esas personas que normalmente son profesionales” quienes “son los que invierten en vivienda, hacen inversiones en el mercado, por lo tanto, gravar a esas personas sería quitarle fuerza a la economía”.