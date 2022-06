Presidente de la UC le bajó el pulgar a un retorno de Nicolás Castillo

Universidad Católica ya tiene a Daniel González como primer refuerzo, mientras que está a la espera de que se confirme el regreso de un Matías Dituro que ya entrena con los cruzados.

Y si bien hace semanas se hablaba del posible retorno de Nicolás Castillo, tras su fracaso en el Necaxa de México, esa chance se diluyó, luego de que el propio presidente de la UC, Juan Tagle, lo confirmara al asegurar que un delantero no es la prioridad en esta ventana de fichajes.

“Ha habido algunas conversaciones, pero estamos privilegiando armar el equipo con las posiciones que nos está pidiendo el entrenador. Y no es la posición donde juega Nicolás Castillo”, expresó el timonel en conversación con ESPN.

“No digo que eso no pueda cambiar, pero por ahora los recursos son escasos, los cupos también y los extranjeros más. Las decisiones tienen que ser muy bien pensadas y no cometer ningún error. El equipo no anduvo bien el primer semestre, no tenemos más espacios para cometer errores y ese tema por ahora no está sobre la mesa”, añadió el directivo.

En las últimas horas se confirmó la partida de Sebastián Galani a Coquimbo Unido y Cesar Munder fue nuevamente enviado a préstamo, esta vez a Cobresal.