Presidente del Servel y plebiscito: “Está todo listo, no hay inconvenientes”

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió a lo que será el plebiscito de este domingo 17 de diciembre y sostuvo que está todo listo para las 39.000 mesas que instalarán a lo largo del país.



“Está todo prácticamente listo. Los vocales están designados y las cajas para cada una de las 39.000 mesas están repartidas en cada región. Estamos sin inconvenientes”, dijo Tagle en entrevista en Radio Concierto.



Tagle sostuvo que ya no hay como excusarse para ser vocal de mesa. “No hay excusas anticipadas. Los electores tienen cuatro causales: viaje al extranjero, enfermedad, otro imprevisto grave que tiene que demostrar con antecedentes y lo de estar a más de 200 kilómetros también sirve, pero como prueba para presentar al juez de Policía Local”.



“Respecto de los vocales que fueron designados reemplazantes, tampoco pueden excusarse. Funciona de igual manera”, agregó.



Otro de los temas que abordó Tagle fue la baja de fake news durante este proceso electoral e indicó que “se repiten algunas antiguas sobre el voto de los presos y otras cosas de mal gusto. Hay pocas fake news en general en comparación con años anteriores”.



“Hemos visto correos peligrosos que simulan ser el Servel para pedir los datos con un link que al pinchar tiene un virus. El Servel puede mandar correos, pero nunca con un ‘pincha aquí’ y siempre con el correo de servel.cl. En los mensajes de texto recordando los datos de las personas hay una colaboración con empresas de colaboraciones y tampoco tienen links para pinchar”, indicó.



Sobre el proceso eleccionario y horas estimativas de resultados, dijo que “es rápido porque son dos opciones y las actas se cierran más rápido. Hay un tema con la cantidad de votos que también afecta qué tan tarde llegan los resultados. Debería andar rápido el proceso y nosotros deberíamos estar entregando los primeros resultados generales entre 18:30 y 18:45 horas, cargados más hacia los resultados en el extranjero”.



“El procedimiento que tenemos es no retener datos e ir actualizando con lo que se tiene. Nosotros no retenemos información. A las 20:00hrs ya podríamos tener algún resultado que marque tendencia”, apuntó.