Presidente Lula: “Debemos buscar que las cosas sucedan por este sueño que tenemos de una América Latina unida”

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra de visita oficial en el país y este lunes se reunió en privado con el Presidente Gabriel Boric para posteriormente hacerlo con las respectivas delegaciones de Chile y Brasil.



Tras el encuentro y un almuerzo ofrecido en La Moneda, ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta, donde no se refirieron el tema Venezuela, pese a que antes de la reunión, los dos por separado llamaron al gobierno de Maduro a trasparentar las actas oficiales.



“Brasil y Chile están comprometidos a actuar juntos para construir un mundo más justo y solidario. Como dijo el gran Pablo Neruda en su novela, nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay luchas ni esperanzas solitarias”, dijo Lula.



“Cuando llegué a la presidencia, volví con mucha voluntad buscando recrear esa conciencia política junto con nuestros pueblos sobre la necesidad de esa formación de una estructura organizada de integración de Sudamérica”, recordó el presidente de Brasil cuando asumió el mando de la nación.



“No podemos seguir de espaldas. Debemos asegurar, buscar, investigar cada cosa que podamos hacer juntos. Debemos buscar fórmulas, estudiar nuestras similitudes, buscar que las cosas sucedan por este sueño que tenemos de una América Latina unida. No podemos estar de espaldas los unos a los otros”, insistió.



“El Presidente Boric ha sido un gran amigo. Hoy, mientras seguía con él por el Salón de la Democracia y escuchaba el último discurso de Salvador Allende, lamenté que Brasil tenga en su historia esa triste mancha de haber apoyado la dictadura chilena. Sabemos que la arbitrariedad es enemiga del bienestar y que la democracia no se sostiene sin un Estado que asegure derechos”, reflexionó.



Durante su intervención en La Moneda, Lula también se refirió al aumento del crimen organizado en la región. “Los desafíos representados por las catástrofes naturales y por el crimen organizado cruzan nuestros países. El incendio de 2023 en Chile y los aluviones en el sur de Brasil ponen en jaque el negacionismo climático y refuerzan la necesidad de cooperación entre nosotros”.



“La propuesta chilena de establecer un mecanismo regional de respuestas a desastres cuenta con nuestro apoyo y respaldo. Sin colaboración no es posible vencer la criminalidad. Hoy firmamos un tratado de extradición e instruimos a nuestros equipos a ampliar las acciones”, finalizó Lula.