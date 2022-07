Presidente presentó plan para promoción de asistencia y permanencia escolar

El Presidente Boric se trasladó durante la tarde hasta la comuna de Talagante para presentar un plan para promoción de asistencia y permanencia escolar, medidas que se enmarcan en la política de Reactivación Educativa Integral, “Seamos Comunidad”.



El Mandatario remarcó en primera instancia a los menores presentes que “este es su Gobierno. Hoy día no pueden votar seguramente porque tienen menos de 18 años, pero su opinión sí importa. Son igualmente ciudadanos de nuestra patria y queremos que se sientan protagonistas de la misma”.



“Durante mucho tiempo a los jóvenes, porque yo me sigo sintiendo jóvenes, nos dijeron que teníamos que esperar, que no se podían cambiar las cosas, que no sabíamos cómo era, que solamente había que hacer caso a los que estaban más arriba. Yo les digo a los jóvenes y las jóvenes que se crean el cuento, que se la pueden, que ustedes pueden hacer de Chile un país más justo, y que el trabajo que están haciendo estudiando en este colegio, como bien decía la directora, estudiando aquí para servir después, es tremendamente importante”, destacó.



Boric aseguró que desde el Ejecutivo quieren avanzar para reconstruir, considerando el retorno a clases desde la cuarentena: “Hay algunos que creen que avanzar significa poner velocidad automática, y el que se queda atrás, se queda atrás. No se trata de eso. A los que se quedan atrás los vamos a ir a buscar y lo vamos a subir de nuevo al carro, y eso es justamente de lo que se trata este programa que estamos lanzando acá en Talagante para todo Chile”.



“Lo decía el ministro, si el 2019 el registro de asistencia grave era de 20%, en los últimos dos años subió a 39%. Esto afecta a prácticamente todas las regiones del país, y a más de 1.100.000 niños. Le digo a esos niños, a esas niñas, a esos padres, a esas madres, a sus grupos familiares, que los queremos de vuelta en el colegio, que los queremos de vuelta en el liceo, que vamos a luchar por recuperarlos, que vamos a luchar por apoyarlos en las dificultades por la que estén pasando. que vale la pena volver a estudiar”, puntualizó.



En ese sentido, destacó que “estudiar no solamente por las oportunidades para tener una mejor perspectiva de vida en términos económicos, sino que también para ser mejores personas, para sociabilizar, para poder imaginar mundos distintos”.



“Por lo tanto, estamos presentando un plan de trabajo que busca recuperar la asistencia a clases, garantizar integralmente las trayectorias educativas de niños, niñas, y adolescentes, y lo vamos a hacer convocando a todos los actores del sistema. Vamos a tener reportes de casos de niños y niñas con asistencia grave, basados en la particularidad de cada caso, porque saben que acá no se puede generalizar”, dijo.



Finalmente, indicó: “Sabemos que detrás de cada inasistencia hay una historia detrás. Cuando esta inasistencia se vuelve crónica, se vuelve grave, hay un dolor también. Algo está pasando. Estamos llegando tarde, y como Estado queremos llegar a tiempo”.