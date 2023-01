Primera Reunión de Red de Municipios Feministas se realizó en Ñuñoa

Este jueves se realizó la primera Reunión Red de Municipios Feministas de 2023 en la Municipalidad de Ñuñoa. En la cita estuvieron presentes las alcaldesas Emilia Ríos (Ñuñoa), Karina Delfino (Quinta Normal), Valeria Melipillán (Quilpué), Javiera Reyes (Lo Espejo) y Carolina Leitao (Peñalolén).

Participaron los alcaldes Mauro Tamayo (Cerro Navia) y Gonzalo Montoya (Macul), además de representantes de las otras comunas partes de la Red.



La reunión Red de Municipios Feministas nació para generar participación y articulación en las temáticas de cada comuna en materias de género. Esta Red promueve espacios de encuentro, banco de datos y propuestas, tomando de cada territorio las similitudes, pero también las diferencias. Con esta información también es posible buscar posibles soluciones desde la administración local.



En la reunión se discutieron temáticas como las prioridades y apoyo a los equipos de trabajo municipal, así como la agenda legislativa, respecto al proyecto de Ley Municipio Acoso Cero.



El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, se refirió acerca del deber ser tras considerarse como municipio feminista.



“Declararse municipio feminista es solo un acuerdo con el Concejo Municipal, no tiene mayor complejidad, pero llevarlo a la práctica es bien difícil. Se deben crear protocolos internos, actuar con velocidad en base a las denuncias, erradicar el acoso de todos los espacios. Ser un municipio feminista requiere crear estructuras por sobre lo que se hace, y tener una comprensión muy profunda de los propios equipos, no es una tarea sencilla”, comenzó Tamayo.



Además, recalcó la importancia de actuar también para las trabajadoras de los programas relacionados a la mujer, que actualmente se encuentran con precarización laboral a nivel nacional -acusó- emitiendo boletas de honorarios como prestadoras de servicios.



“Si bien es una decisión más política, me parece impresentable que el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer tenga a sus trabajadoras en la mayor precariedad. No debe haber una jefa de Centro u Oficina que tenga contrato, el dictamen de Contraloría las deja fuera (…) Se les reconoce el más mínimo derecho laboral, y además tardíamente. El Gobierno haciendo eco de ser feminista, debería partir por resolver al menos los programas del Servicio”, concluyó el jefe comunal de Cerro Navia.



Hasta hoy los municipios pertenecientes a la Red son: Cerro Navia, Maipú, Independencia, La Pintana, San José de Maipo, Villa Alemana, Quilicura, Estación Central, San Miguel, Cerrillos, Quinta Normal, Melipilla, Casablanca, Arica, Macul, Viña del Mar, Lo Espejo, Valparaíso, Lo Prado, Renca, Til Til, Peñalolén, Ñuñoa, entre otros.