Qué hacer en Santiago: recorre las tiendas históricas de la Galería Agustín Edwards

En pleno Centro Histórico, la Galería Agustín Edwards cuenta con pasillos llenos de historia y locales que se mantienen con el paso del tiempo, este tradicional espacio comercial mantiene viva la identidad de la ciudad.

Recorrerla es un viaje por sus oficios, sabores y emprendimientos familiares que han marcado generaciones. Desde chocolaterías emblemáticas hasta tiendas patrimoniales y talleres de reparación, aquí encontrarás alternativas distintas para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: dónde comer y disfrutar sabores tradicionales en la Galería Agustín Edwards

Cafetería siniestra

Este rincón destaca por su ambiente acogedor y una atmósfera tranquila que invita a hacer una pausa entre el ritmo agitado de la ciudad. Su propuesta combina precios accesibles con porciones generosas.

Aquí puedes encontrar desayunos y onces, además de almuerzos. En la sección dulce destacan sus tortas y postres, además de sus copas gigantes de helado y panqueques con helado ideales para compartir o simplemente darse un gusto.

Por la variedad de preparaciones que ofrecen, la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago, disfrutando de un café o comiendo mientras se recorre esta galería histórica.

Bombones Dos Castillos

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres recorrer las tiendas históricas del centro, dentro de la Galería Agustín Edwards encontrarás una de las chocolaterías más tradicionales de la ciudad.

Con una trayectoria desde 1939, este local ha mantenido vivas recetas suizas que le han dado fama por generaciones. Tienen mazapán de almendras, pastas de chocolate, trufas y nougat elaborados bajo técnicas profesionales.

A lo largo de los años, Bombones Dos Castillos se ha posicionado como un referente en chocolates artesanales en el centro histórico, convirtiéndose en lugar para quienes buscan un regalo especial o simplemente darse un gusto. Además, cuentan con líneas de chocolates libres de azúcar.

Qué hacer en Santiago: tradición y oficios históricos que mantienen viva la identidad de la galería

El Penique Negro

Fundado en 1956, este tradicional negocio de filatelia es hoy el último sobreviviente de los antiguos comercios especializados que alguna vez dieron identidad a la galería. Con más de seis décadas de trayectoria, se ha transformado en un punto de encuentro para coleccionistas y amantes de la historia, donde es posible encontrar sellos postales, billetes, monedas de distintos países y diversos artículos de colección.

Más que una tienda, es un espacio de memoria que conecta generaciones a través de objetos que cuentan historias de Chile y el mundo.

El 12 de febrero de 2026, en el 485° aniversario de la Fundación de Santiago, Filatelia El Penique Negro recibió la Medalla de Santiago como reconocimiento a su destacada trayectoria y su aporte a la identidad cultural, el turismo y el comercio de la comuna.

Reparadora De Calzados El Griego

Si quieres descubrir oficios tradicionales que siguen vigentes en el centro de la capital, encontrarás a la Reparadora de Calzados El Griego, un histórico negocio activo desde 1957 que se ha dedicado por décadas a la reparación de artículos de cuero.

Este emprendimiento familiar se especializa en arreglar zapatos, carteras, mochilas y otros productos, ofreciendo una alternativa sostenible frente a la cultura del “usar y botar”. En un contexto donde cada año se producen miles de millones de pares de zapatos en el mundo, optar por reparar en vez de desechar es algo que tienen muy en cuenta. El trabajo en cuero permite extender la vida útil del calzado, que pueden durar varios años si reciben el mantenimiento adecuado.