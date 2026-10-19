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Qué hacer en Viña del Mar: conoce algunas de las hamburgueserías que compiten en The Top Burger 2026

The Top Burger 2026 estará disponible hasta el 25 de octubre, así que revisa las hamburgueserías de Viña del Mar que participan en la competencia, junto con sus preparaciones y direcciones.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: conoce algunas de las hamburgueserías que compiten en The Top Burger 2026

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante octubre, The Top Burger 2026 reúne distintas hamburgueserías que compiten con preparaciones pensadas para conquistar a los fanáticos de este plato. 

El evento finaliza el domingo 25 de octubre, con hamburguesas participantes a $4.990 pagando presencialmente con Banco Falabella CMR o a $5.990 con otros medios de pago.

Qué hacer en Viña del Mar: conoce hamburgueserías con propuestas originales y sabores intensos

Sushi & Burger Home

Dirección: Avenida Borgoño 13957, local 3, Reñaca, Valparaíso.

Dirección: 6 Poniente 150, Viña del Mar, Valparaíso.

Sushi & Burger Home participa en The Top Burger 2026 con dos propuestas: Cream Cheese Burger y Veggie Cream Cheese Burger.

La primera combina pan de papa, mayonesa, una hamburguesa de carne angus, rúcula, queso crema, camarones apanados en panko, pimentones asados y salsa de ciboulette. Esta preparación mezcla ingredientes clásicos de las hamburguesas con productos asociados a la cocina marina.

Por otro lado, la Veggie Cream Cheese Burger es una alternativa sin carne que lleva pan de papa, mayonesa, una hamburguesa de lentejas y zapallo apanada, rúcula, queso crema, pimentones asados y salsa de ciboulette.

Double Martin´s Burger

Dirección: 13 Norte 1143, local 2, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, Double Martin’s Burger es otra de las hamburgueserías que participa en The Top Burger 2026. Para esta competencia presenta la Party Lover, una hamburguesa que combina ingredientes clásicos con una doble porción de tocino.

La preparación incluye pan Martin’s, queso americano, doble bacon, carne de vacuno chuck beef angus premium argentino, tomate, lechuga iceberg, cebolla y salsa Martin’s, además, se acompaña con papas shoestring.

Qué hacer en Viña del Mar: conoce hamburgueserías con recetas clásicas y combinaciones contundentes

Sanguchería Gorilas

Dirección: Álvarez 1106, Viña del Mar, Valparaíso.

Sanguchería Gorilas se suma a las hamburgueserías que compiten en The Top Burger 2026 con su propuesta Umami Gang, una preparación que destaca por la combinación de queso, tocino y una salsa especial.

La hamburguesa lleva carne de vacuno, doble queso cheddar fundido, tocino crocante, pepinillos, cebolla encurtida y mayonesa umami, todo servido en pan de papa. La mezcla reúne sabores intensos y contrastes de texturas en una preparación pensada para quienes prefieren las hamburguesas contundentes.

Burgery

Dirección: 5 Norte 475, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, Burgery participa en The Top Burger 2026 con su Classic Burger Especial Doble, la cual combina dos porciones de carne con ingredientes clásicos y una salsa propia de la casa.

La hamburguesa incluye doble carne, doble queso cheddar, tocino crocante, cebolla caramelizada, tomate, lechuga y salsa de la casa. Todos los ingredientes se sirven en pan de papa tostado con mantequilla, que aporta una textura dorada a la preparación.

Don Cucho

Dirección: 1 Oriente 1218, Viña del Mar, Valparaíso.

Don Cucho participa en The Top Burger 2026 con La Mortal, una de las hamburguesas favoritas del local, que destaca por su doble porción de carne y sus ingredientes preparados a las brasas.

Esta propuesta incluye doble hamburguesa 100 % artesanal, doble queso cheddar, doble tocino, huevo frito y pepinillos. La preparación combina sabores intensos con el toque característico de la cocina de Don Cucho.

Chicken Love You

Dirección: 3 Oriente 1175, Viña del Mar, Valparaíso.

Chicken Love You participa en The Top Burger 2026 con “¿Tení algo ahí?”, una hamburguesa que incorpora ingredientes inspirados en uno de los productos más queridos del local.

La preparación combina una cheeseburger con choclo a la crema, tocino, cebolla encurtida y salsa honey sriracha, todo servido en pan de papa. Además, cuenta con una alternativa vegetariana que reemplaza la carne por tofu y no incluye tocino.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram: Sushi & Burger Home
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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