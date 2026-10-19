Pérdidas del Fondo E: Dos afiliados interponen recursos de protección

Dos afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones presentaron recursos de protección por las pérdidas registradas en el Fondo E. Uno en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, contra AFP Uno y otro en la Corte de Apelaciones de Santiago, contra AFP Capital

Según consignó 24Horas, ambos cuestionan cómo se administraron sus ahorros previsionales en un año marcado por las inversiones en derivados ligados a las tasas de interés de EEUU. Los recursos ingresaron el 18 y el 17 de octubre, respectivamente. Y aún no hay pronunciamiento de los tribunales.

El afiliado que acudió contra AFP Uno asegura que tiene la totalidad de su ahorro obligatorio. El afectado señaló que acusa a la AFP Uno de incurrir en una “omisión arbitraria e ilegal” al no tener disponible en su perfil la segunda cartola cuatrimestral de 2026 (mayo-agosto).

En esa misma línea asegura que eligió el Fondo E por ser el más conservador y que terminó convertido en “un vehículo financiero altamente volátil”. Y que las pérdidas por swaps y bonos de largo plazo fueron “cargadas íntegramente a las cuentas individuales de los cotizantes”.

En el escrito, además, alega una infracción de la AFP al deber fiduciario (actuar de manera exclusiva en el mejor interés del beneficiario), junto con existir un “despojo arbitrario” de parte de su patrimonio previsional.

También plantea que las siete administradoras tuvieran un comportamiento similar sería “un indicio grave” contra la libre competencia.

Por tal motivo solicita la entrega de su cartola faltante en tres días hábiles, que se restituyan las sumas depreciadas y una orden de no innovar. Es decir, que mientras se resuelve el caso, la AFP no tome nuevas posiciones en swaps ni en bonos con vencimiento superior a cinco años con sus fondos.

Afiliado pide que se esclarezcan los hechos

El segundo recurso apunta a AFP Capital. El afiliado mantiene sus ahorros repartidos entre los fondos C y E. Pide que se esclarezcan los hechos, consignó 24Horas.

Cuenta que supo de las pérdidas por publicaciones de prensa basadas en información de Bloomberg del 14 de octubre. Declara que su saldo cayó cerca de un 8,5% entre la cartola de abril y su última consulta, y que no corresponde a retiros suyos.

“No afirmo que la sola utilización de derivados constituya una infracción legal”. Lo que pide es que se determine si las decisiones de inversión “fueron adoptadas con la debida evaluación de los riesgos” y si cumplieron los límites normativos.

El escrito solicita que se restituya la pérdida “por administración dolosa”, una afirmación que el propio recurso deja sujeta a lo que se acredite.

En suma, el afiliado solicita un informe circunstanciado a la AFP sobre la evolución de sus fondos y las operaciones del periodo, antecedentes sobre los derivados que hayan incidido en los fondos donde tiene sus ahorros, y que, si se acredita vulneración, se adopten medidas para restablecer el imperio del derecho.