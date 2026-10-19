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Desaparecen cuatro militares de El Salvador tras emboscada de grupos criminales en Haití

El Ejército salvadoreño confirmó la desaparición en un comunicado difundido este lunes por la Presidencia. Los militares colaboran en el despliegue internacional de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Eduardo Córdova
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Desaparecen cuatro militares de El Salvador tras emboscada de grupos criminales en Haití

Cuatro militares de El Salvador permanecen en paradero desconocido tras sufrir una emboscada en Haití. El ataque ocurrió el domingo en las afueras de Puerto Príncipe, mientras los uniformados regresaban a su campamento en un vehículo blindado.

El Ejército salvadoreño confirmó la desaparición en un comunicado difundido este lunes por la presidencia. Los militares colaboran en el despliegue internacional de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), recogió Radio Biobío.

¿Qué se sabe de la emboscada contra los militares?

Según la Fuerza Armada de El Salvador, los cuatro aerotécnicos fueron atacados por grupos criminales fuertemente armados. El hecho ocurrió cuando regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado.

La emboscada incluyó disparos y artefactos explosivos, lo que provocó intensos enfrentamientos. El vehículo recibió el impacto de los explosivos y terminó incendiándose.

Sin embargo, las autoridades salvadoreñas indicaron que los cuatro militares lograron salir del blindado. Desde entonces, sus compañeros trabajan junto al mando de la GSF y otras fuerzas internacionales para establecer contacto y determinar su ubicación.

El ataque ocurrió en el sector de Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets, en el departamento del Oeste. La zona se encuentra a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

¿Cuál es la misión de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití?

La GSF fue creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y contribuir a la estabilización de Haití. Su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

La fuerza está comandada por el mayor general mongol Edernebat Batsuuri. Bajo su mando operan cerca de mil efectivos de Mongolia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad.

Por su parte, El Salvador ha colaborado en distintas tareas de seguridad y apoyo médico en territorio haitiano.

Haití enfrenta una grave crisis de seguridad

El ataque ocurre en medio de la persistente violencia que afecta al país caribeño. Las bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe y mantienen ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares.

Además, las cifras citadas en el reporte indican que más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas durante este año debido a la violencia de estos grupos.

Según Naciones Unidas, las bandas también serían responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

Mientras continúan las operaciones para localizar a los cuatro militares, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de la emboscada y determinar el paradero de los uniformados.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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