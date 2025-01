Ranking de reclamos a buses interurbanos: Tur Bus lideró las quejas en 2024

Con la llegada del verano, miles de personas optan por los buses interurbanos como medio de transporte para disfrutar de sus vacaciones y visitar a sus seres queridos. En este contexto, en un análisis preliminar, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer más de 8.760 reclamos asociados a este mercado en el año recién pasado.



Según el Sernac, las personas reclamaron principalmente por los siguientes motivos:



– Problemas con la puntualidad y cancelaciones y frustración por no recibir información oportuna sobre estas situaciones, lo que les generó inconvenientes para cumplir con sus itinerarios personales o laborales.



– Dificultades con la devolución de dinero ante viajes no realizados, destacando la falta de respuesta o procedimientos largos y engorrosos por parte de las empresas.



– Compra de pasajes y errores en transacciones, en el que los usuarios denuncian problemas al adquirir pasajes, como errores en la confirmación de las compras o en la asignación de horarios y destinos.



– Atención al cliente deficiente.



– Pérdida o daño de equipaje.



Además, al analizar el comportamiento de las empresas, la entidad fiscalizadora enlistó a las 10 con mayor cantidad de reclamos.



En esa línea, se encuentra en primer lugar Tur Bus, que también incluye a Tas Choapa e Inter Sur, con alrededor de 2.786 reclamos durante el período. Pese a ostentar la mayor cantidad de casos en el rubro, se destaca que acogió el 81% de ellos.



A continuación se encuentra Pullman Bus, con 1.555 quejas y con un 45% de tasa de acogimiento de reclamos . En tercer lugar se ubica Buses Cóndor, con 697 reclamos, y una tasa de 84% de acogimiento.



Por su parte, la empresa Flixbus, que comenzó recientemente sus operaciones en nuestro país, recibió un total de 334 reclamos. Sin embargo, el 66% de estos casos no fueron respondidos ni solucionados.



Por esta razón, Sernac oficiará a este proveedor para conocer las razones y motivos por los cuales no se ha dado una solución a las personas consumidoras.



Respecto a las empresas con peor comportamiento de las principales empresas reclamadas, se encuentran Buses Pullman Tur con una tasa de acogimiento de sólo el 23%, seguido de Buses Flixbus y Buses ETM, ambos con una tasa de acogimiento de solo el 25%



Por último, Buses JAC, a pesar de estar en el 9° puesto de cantidad de reclamos, posee una muy alta tasa de acogimiento, con un 83% de aceptación de los reclamos.