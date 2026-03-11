Registran protestas estudiantiles previo a la visita del Presidente Kast al Liceo Augusto D’Halmar

Manifestaciones estudiantiles se registraron este martes en el frontis del Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa, en la previa de la visita del Presidente José Antonio Kast. El mandatario llegará al establecimiento para inaugurar el año escolar en una de sus primeras actividades públicas tras asumir el cargo.

El Jefe de Estado arribará acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola. La actividad busca destacar los resultados académicos del liceo en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

En las afueras del recinto, un grupo de jóvenes realizó protestas mientras se esperaba la llegada del Presidente. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “Fuera Kast” y “Opinión libre”.

La situación motivó la presencia de Carabineros en el sector. Personal policial se desplegó en las inmediaciones del establecimiento para resguardar el orden durante la actividad oficial.

Algunos asistentes señalaron que habrían recibido advertencias de parte de autoridades del liceo para evitar manifestaciones. Esa versión, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente.

La jornada que buscaba destacar el desempeño académico del establecimiento quedó marcada por el contraste entre el acto oficial y las protestas estudiantiles en la calle.

Resultados del Liceo Augusto D’Halmar

El Liceo Augusto D’Halmar fue elegido para la actividad presidencial debido a su destacado desempeño académico. El establecimiento se ubica en la intersección de Ramón Cruz Montt con Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en Ñuñoa.

Durante la última década, el liceo se ha posicionado como el colegio público con mejores resultados en las pruebas de acceso a la educación superior.

En la PAES de este año fue el único liceo público que ingresó al ranking de los 100 mejores resultados. El establecimiento alcanzó el puesto 72 con un promedio de 809 puntos de un máximo de 1.000. Además, nueve estudiantes obtuvieron puntajes máximos.

El liceo funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar. Este mecanismo determina de forma aleatoria el ingreso de estudiantes a establecimientos públicos y subvencionados.

El establecimiento también cuenta con un preuniversitario gratuito para estudiantes de tercero y cuarto medio. El programa opera incluso durante los fines de semana para apoyar la preparación de la PAES.

Actualmente el liceo tiene 963 estudiantes matriculados. Su director es Pedro Castillo, quien asumió el cargo en 2024 mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Polémica por destitución de director en 2022

El establecimiento también ha enfrentado controversias en los últimos años. En 2022, la entonces alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), inició un sumario contra el director Jaime Andrade.

Andrade estuvo 28 años al frente del liceo. Fue acusado de ofrecer cambios de notas a estudiantes con riesgo de repetir, con el objetivo de que abandonaran el establecimiento.

La investigación se abrió luego de denuncias de apoderados. Según explicó Ríos, “se recibieron 15 denuncias diferentes de parte de apoderados y apoderadas del establecimiento, quienes contaban que, a propósito de la posible repitencia de sus hijos, no iban a poder continuar en el colegio”.

Para llevar adelante el proceso se designó como fiscal a la directora de otro establecimiento de la comuna. También se pidió a los docentes colaborar con la investigación, en medio de movilizaciones y paros escolares.

Finalmente, la investigación determinó la suspensión inmediata de Jaime Andrade. Además, se le prohibió ingresar al establecimiento educacional, entre otras medidas administrativas.