Reportan dos homicidios en menos de 12 horas en Bajos de Mena

El primer crimen se produjo la noche del jueves, alrededor de las 21:00 horas, cuando un hombre de unos 40 años fue ejecutado con un disparo en la cabeza en calle Estero de Dios.

Eduardo Córdova
Las policías y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investigan dos homicidios ocurridos con menos de 12 horas de diferencia en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Se ha conocido que la víctima mantenía diversos antecedentes policiales, entre ellos condenas por homicidio.

“Tenemos varias líneas investigativas, no descartamos ninguna, y en este momento, se trabaja en el lugar corroborando la identidad (de la víctima) y la dinámica de los hechos”, adelantó el fiscal Ernesto Navarro.

Horas más tarde, cerca de las 5:00 de este viernes, otro hombre fue asesinado a balazos en calle Reloj de Sol, donde se levantó evidencia de más de 40 disparos.

El procedimiento policial permanece activo en la zona, y hasta ahora, no se ha establecido la identidad de esa segunda víctima.

Source Texto: La Nación / Foto: Ecoh
