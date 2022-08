Representante de la casa de estudios en Azul Azul: “Es muy inquietante lo que se escucha respecto a la propiedad de la U”

Universidad de Chile está inmersa en una nueva crisis, la que tiene al club cerca de la zona de descenso, por lo que la preocupación ya se instaló en el interior de la institución.

En ese marco, Andrés Weintraub, representante de la casa de estudios en Azul Azul, aseguró que existe cierta inquietud respecto a las versiones de prensa que se refieren a la propiedad de la sociedad anónima.

“No tengo ninguna información aparte de la que han dado los medios, pero considerando todo esto que está dando vuelta sobre la propiedad de la U, es importante que Sartor y Clark den una explicación en cuanto a saber qué hay detrás de todo esto, porque es muy inquietante lo que se escucha y que eso no se aclare, porque todo lo que sale a la luz sobre este tema va en contra de los valores de la universidad”, reconoció en diálogo con El Mercurio.

“Esperamos que todo esto se aclare y que no haya ningún conflicto de interés. Prefiero no especular. Espero que no haya nada raro, pero es necesario que todo esto se esclarezca”, complementó.

Además, criticó a Michael Clark, presidente de Azul Azul: “Toma las decisiones de una manera muy personalizada, sin consultarle al resto del directorio que no es de su lista. Como Universidad no hemos participado en casi ninguna decisión y muchas de ellas las conocemos por la prensa. No nos parece que esa sea la manera adecuada de manejar el club y lo más importante es que no han resultado bien. Esperamos que nos consideren a la hora de la toma de decisiones”.

En lo futbolístico, sostuvo: “Queremos decir que le damos todo nuestro apoyo al cuerpo técnico que encabeza Diego López y a los jugadores. Estamos detrás de ellos. Los fui a ver esta semana y tienen el apoyo de nuestra casa de estudios”.

“Vienen partidos muy importantes y tenemos que salir de la parte baja, y creo que el equipo lo logrará… Nosotros estamos muy entusiasmados con los jugadores jóvenes que han aparecido en el primer equipo, entendiendo que para ellos hoy es mucho más complicado cumplir con las expectativas, lo que igualmente han hecho, porque el equipo está en un momento delicado. Ideal para ellos habría sido que sus estrenos se hubiesen dado en un mejor momento, pero se dio otro escenario, uno más adverso. Hay que apoyar a todo el equipo, partiendo por los más jóvenes”, sentenció.