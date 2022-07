Republicanos pidieron dimisión de Siches tras polémica frase ante la Cámara

Duras críticas e incluso una solicitud de dimisión realizó la oposición después de la polémica frase que emitió la ministra del Interior, Izkia Siches, durante la votación en la Cámara de Diputados para extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.



En su exposición, la secretaria de Estado acusó que “los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero”.



La frase “se pegaron en la cabeza” causó molestia entre los parlamentarios y la sesión debió suspenderse unos minutos producto del desorden, reiniciándose con unas disculpas de Siches a la Sala.



“Obviamente siempre hay mejoras en la forma, y espero que los parlamentarios, más que hacer un punto, acojan las disculpas y espero que podamos seguir trabajando en lo que le importa a las personas”, indicó posteriormente la secretaria de Estado.



Después del impasse, el diputado Cristóbal Urruticoechea, en representación del Partido Republicano, señaló que “aceptamos el pedir perdón de la ministra, pero no le creemos. Que haya pedido perdón es por un acuerdo que se tomó en comité, ella no lo siente”.



“Cientos de veces ha tenido que pedir perdón por la presión que le pone un país frente a sus errores una y mil veces”, acusó el legislador, advirtiendo que “nosotros ya no soportamos más esta situación, le pedimos derechamente a la ministra que dimita. Si no lo hace, le pedimos al Presidente de la República que entienda que hay un país que sufre y deje sus amistades de lado”.



Si bien no pidieron la salida de la ministra, desde Chile Vamos también emitieron duros cuestionamientos. El jefe de bancada de la UDI, diputado Jorge Alessandri, señaló que “ella te aplica la política de la cancelación. Si tu no piensas como yo, te insulto. Si no dices lo que yo quiero escuchar, te digo que ‘te pegaste en la cabeza’. Cuando va a pedir las disculpas primeras, dice ‘al parecer algunos tienen amnesia’, o sea sube la apuesta, es todavía más grave que pegarse en la cabeza”.



Mientras que su par de RN, Andrés Longton, afirmó que “faltarle el respeto a la Corporación, a 155 parlamentarios, me parece grave. Y más grave me parece lo sintomático que ha sido este Gobierno, que cuando no compartes su opinión, la intolerancia sale a la luz con todas sus letras”.



Desde la Democracia Cristiana también hubo reproche por la frase de la ministra. El diputado Miguel Ángel Calisto aseveró que “hoy día, el Gobierno ha mostrado una debilidad frente a temas que son importantes en materia de gobernabilidad. Por ende, yo creo que el Presidente ha privilegiado la amistad por sobre la gobernabilidad del país, y eso es grave”.