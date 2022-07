Cámara aprobó extender Estado de Excepción en Macrozona Sur: sesión estuvo marcada por polémicos dichos de la ministra Siches

La Cámara de Diputados aprobó este viernes la solicitud del Gobierno de extender por otros 15 días el Estado de Excepción que rige desde el pasado 17 de mayo en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía), por lo que la iniciativa avanzó al Senado.



Con el régimen constitucional, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo a los operativos policiales, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.



La petición fue respaldada con 121 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones. Rechazaron las diputadas María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro (Partido Comunista), Emilia Nuyado (Partido Socialista), Pamela Jiles (Partido Humanista), Ericka Ñanco (Revolución Democrática) y el diputado Félix González (Ecologista Verde).



La votación estuvo marcada por una polémica frase emitida por la ministra del Interior, Izkia Siches, que causó el disgusto de los parlamentarios y obligó a suspender el debate por algunos minutos.



En su exposición, la secretaria de Estado acusó que “los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero”.



Inmediatamente la vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes), pidió no incluir los dichos en el acta por ser “ofensivos”, mientras que el diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que “nadie en este hemiciclo se ha pegado en la cabeza. Todos tienen el legítimo derecho de votar y de representar a la gente de sus distritos”.



Alessandri -quien es jefe de bancada de su partido- emplazó a la ministra a retractarse, amenazando que sino darían libertad de acción.



La discusión se suspendió unos minutos producto del desorden y se reinició con unas disculpas de Siches. “Mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. El énfasis de mi intervención era más que nada llamar a que nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes”, indicó.



La sesión se realizó de manera especial, ya que los legisladores se encuentran en semana distrital. Estuvo enmarcada además en el reciente rechazo al veto presentado por el Gobierno al proyecto de infraestructura crítica.



También ocurrió poco después de que el Ejecutivo informase que ampliará la querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por Ley de Seguridad del Estado.