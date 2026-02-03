Home Nacional "retiros regresan a la discusión: diputada jiles propone apoyo a v..."

Retiros regresan a la discusión: Diputada Jiles propone apoyo a víctimas de incendios

En entrevista con Radio 13c, la parlamentaria explicó que "esto es nuevo, es algo que me parece que el gobierno entrante debería estudiar", subrayando que la iniciativa surge porque "hay que reconocer que en situaciones de extrema emergencia hay que actuar".

Patricia Schüller Gamboa
Retiros regresan a la discusión: Diputada Jiles propone apoyo a víctimas de incendios

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, volvió a instalar el debate sobre los retiros previsionales con una propuesta dirigida a quienes resultaron afectados por los incendios en la zona centro sur y en Valparaíso. “El gobierno (entrante) debería considerarlo seriamente”, afirmó, al presentar la idea de un nuevo retiro de fondos.

En entrevista con Radio 13c, la parlamentaria explicó que “esto es nuevo, es algo que me parece que el gobierno entrante debería estudiar”, subrayando que la iniciativa surge porque “hay que reconocer que en situaciones de extrema emergencia hay que actuar”.

Jiles recalcó que en el PDG no han “renunciado a esa posibilidad”, aunque planteó que la medida debe aplicarse “con una fórmula que aborde el problema de la posible inflación”. Aclaró, sin embargo, que al tratarse de retiros “acotados”, no tendrían efectos inflacionarios.

Agregó que la propuesta perdería sentido si “el Gobierno entrante tiene alguna otra fórmula para resolver rápidamente ese problema”, en referencia a la reconstrucción de las zonas devastadas.

Los antecedentes de las tragedias son contundentes: en Valparaíso, durante 2024, los incendios en Quilpué y Viña del Mar dejaron 136 víctimas fatales, más de 40 mil hectáreas consumidas y miles de damnificados; mientras que la emergencia de este año provocó 21 muertes y destruyó más de mil viviendas.

Jiles también adelantó una segunda iniciativa en la que trabaja: permitir el retiro total de fondos previsionales a extranjeros que decidan regresar a sus países de origen, como una forma de “incentivar una salida ordenada”.

Zandra Parisi, diputada del PDG y hermana del excandidato presidencial Franco Parisi, respaldó la necesidad de evaluar la propuesta. “Todo tiene q ser evaluado”, señaló en EmolTV, agregando: “Hemos tenido mala suerte con los incendios, creo que todas esas medidas hay que evaluarlas y poner sobre la mesa”. Según Parisi, el partido está de acuerdo con un “retiro responsable” y “no inflacionario”.

Patricia Schüller Gamboa
