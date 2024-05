Retrato de Kate Middleton causó polémica en Reino Unido: “Intolerablemente malo”

Nuevas polémicas son las que arriban a la Familia Real británica, aunque esta vez vienen desde un lado artístico. La indignación se tomó las redes sociales luego de que se publicara un retrato de la princesa de Gales, Kate Middleton, el cual no estuvo exento de críticas.

La imagen es responsabilidad de la artista británico-zambiana, Hanna Uzor, quien presentó la obra como portada de la revista inglesa Tatler.

En diálogo con el citado medio, Uzor explicó que “cuando no puedes conocer al modelo en persona, tienes que mirar todo lo que encuentres y reconstruir los sutiles momentos humanos que revelan las distintas fotografías: ¿tienen una forma particular de estar de pie o de sostener la cabeza o las manos? ¿Tienen un gesto recurrente?”.

“Todos mis retratos se componen de capas de una personalidad, construidas a partir de todo lo que puedo encontrar sobre ellas”, añadió la artista.

Como toda obra artística, las opiniones no tardaron en llegar, aunque la balanza estuvo cargada hacia las connotaciones negativas. De hecho, el editor de The Daily Telegraph, Alastair Sooke, tildó el retrato como “intolerablemente malo, además de no muestra ningún atisbo de parecido con su sujeto”.

“Bajo un casco tipo Lego de ‘pelo’ sin modelar, monótonamente castaño, esta princesa de Gales tiene tanto carisma como una figurita naff encima de una tarta nupcial”, acotó.

Por su parte, la editora de The Times of London, Kate Mansey, expresó concisos pero significativos dichos: “No sé muy bien qué decir sobre esto, excepto que…”.

La obra fue revelada a tan solo días de que se presentará el primer retrato oficial del rey Carlos III, el cual estuvo a cargo del reconocido artista británico Jonathan Yeo. La obra fue solicitada en 2020 para conmemorar el 50° aniversario de la pertenencia del monarca al gremio textil británico.

Tatler's July 2024 cover completes a royal tryptic of historic magnitude with a new portrait of the Princess of Wales by British-Zambian artist Hannah Uzor.



The July 2024 issue is on sale 30 May. Click here for more: https://t.co/i1v03dlnlY pic.twitter.com/NOaSx1t1XH