La PDI y la Fiscalía ECOH confirmaron el hallazgo de tres cuerpos humanos en un inmueble de la comuna de Santiago, donde se realizan excavaciones desde el lunes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para establecer sus identidades y respectivas datas de muerte.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Investigadora Antisecuestros (BIPE Antisecuestros), explicó que la ubicación de la vivienda se determinó mediante el cruce de distintas investigaciones relacionadas con crimen organizado, secuestros y homicidios, recogió Emol.

Durante las primeras diligencias, el funcionario policial señaló que el inmueble pudo haber funcionado como una casa de tortura. Además, indicó que los restos corresponderían a distintas personas que habrían permanecido en cautiverio.

Según Barrientos, meses atrás la propiedad estuvo bajo el control de una organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros. El grupo habría utilizado el lugar como punto de acopio y espacio estratégico para ejercer control territorial.

¿Cómo encontraron los tres cuerpos en la casa de Santiago?

Este martes, Barrientos informó que las excavaciones permitieron confirmar la presencia de tres cuerpos humanos. Los restos fueron retirados del inmueble y entregados al SML para los peritajes correspondientes.

El fiscal jefe de ECOH Metropolitano y fiscal jefe subrogante de la Fiscalía Supraterritorial, Marcelo Vargas, entregó detalles sobre el procedimiento.

Los dos primeros cuerpos fueron encontrados el lunes, a casi medio metro de profundidad y bajo el piso flotante de una habitación. Posteriormente, especialistas de la división de Antropología del SML continuaron excavando en el mismo sector.

Durante esos trabajos, alcanzaron aproximadamente un metro y medio bajo el nivel de la vivienda. Fue entonces cuando encontraron el tercer cuerpo.

La data de muerte preliminar de este último sería de entre seis y 18 meses, según explicó Vargas. En cambio, los otros dos cuerpos presentarían una data de muerte considerablemente menor.

El persecutor también precisó que el inmueble funcionaba como un punto de venta y acopio de drogas utilizado por la organización criminal investigada.

Fiscalía investiga posible modus operandi de organizaciones criminales

Vargas explicó que la propiedad fue recuperada posteriormente por vía judicial. Sus dueños la entregaron a una familia que quedó encargada de cuidar el domicilio.

En una entrevista preliminar, sus integrantes señalaron que desconocían lo ocurrido y que nunca recibieron alertas sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

Por otra parte, Barrientos descartó que durante las diligencias se encontrara armamento. Hasta ahora, la evidencia levantada corresponde principalmente a restos óseos y material biológico.

El prefecto advirtió que el procedimiento forma parte de una investigación más amplia. También señaló que continuarán las diligencias en otros inmuebles que puedan estar relacionados con organizaciones criminales.

El fiscal Vargas sostuvo que el caso presenta un modus operandi observado en investigaciones recientes. Según explicó, algunas organizaciones inhuman ilegalmente los cuerpos de víctimas de secuestros o de homicidios vinculados al sicariato.

SML deberá establecer la identidad de las víctimas

Los peritajes del Servicio Médico Legal permitirán determinar la identidad de las tres víctimas y las circunstancias temporales de sus muertes.

Además, los investigadores revisarán posibles denuncias por presunta desgracia y otros antecedentes que puedan relacionarse con las organizaciones bajo investigación.

Vargas indicó que no quedan más sectores por excavar en el inmueble y que las actividades en el sitio del suceso deberían finalizar durante las próximas horas.

Sin embargo, Barrientos advirtió que todavía existe trabajo pendiente en otras propiedades. Las diligencias podrían extenderse a distintos sectores de la comuna de Santiago y a otras comunas, dependiendo de los antecedentes que surjan durante la investigación.