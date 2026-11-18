El diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que el Partido de la Gente definirá si se aprueba o no el libelo en la Sala de la Cámara Baja.



Según el parlamentario y presidente del PPD, “estamos prácticamente empatados en la Sala con esta Acusación Constitucional”. Para ser aprobado, el libelo requiere 78 votos a favor y la oposición tendría 75 asegurados con algunos respaldos del PDG.



En declaraciones a T13, Soto afirmó que “la aprobación o rechazo de la Acusación Constitucional depende de una persona. Franco Parisi, del Partido de la Gente, quien quiere ser Presidente de Chile va a definir el destino del ministro Fernando Rabat”.

“Él tiene que tomar la decisión”

“Él tiene que tomar la decisión de recomendar a su bancada ponerse del lado de las víctimas o ponerse del lado de los victimarios. Ponerse del lado de los niños, niñas y adolescentes abusados. O ponerse de lado de sus abusadores y violadores”, añadió.



“Creo que en esa disyuntiva lo que va a optar. O al menos lo que creemos que debiesen optar Franco Parisi y el PDG es cargar la balanza a favor de la destitución del ministro Fernando Rabat. Porque la ciudadanía consideraría que es una traición al sentido común de la propia gente hacer lo contrario”, cerró.