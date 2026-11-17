La Fiscalía Occidente confirmó este martes que el cuerpo encontrado el pasado sábado en el río Mapocho no corresponde a Benjamín Galdámez, joven de 19 años que desapareció en Maipú el pasado 20 de octubre.

Según consignó T13, la familia había llegado hasta el Servicio Médico Legal (SML) tras el hallazgo del cadáver para cotejar muestras.

Luego de los análisis, las autoridades descartaron que el cuerpo correspondiera al joven, quien habría muerto a manos de un excompañero de colegio que actualmente se encuentra en prisión preventiva

Desde la Fiscalía explicaron que “la confirmación respecto de este resultado se realizó con dos tipos de diligencias: la autopsia realizada durante el fin de semana en el Servicio Médico Legal (SML) y, a través de un perfil genético tanto del cuerpo encontrado en el curso fluvial, como de las muestras tomadas a los padres de Benjamín”.

“Este último examen fue efectuado por la Unidad de Genética Forense del SML y arrojó un resultado negativo para el cotejo genético de ambas muestras”, añadieron.

Además, precisaron que “con este antecedente, las labores de búsqueda del joven desaparecido continuarán, al tiempo que se trabajará para identificar el cadáver encontrado”.

El hallazgo del cuerpo había ocurrido en el Parque Municipal de Maipú, cerca del sector de la Ruta 78 con Alfredo Silva Carvallo.