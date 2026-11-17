Comienza una nueva era en la historia del agente 007. Y es que este lunes, el actor británico, Robert Pattinson, fue confirmado como el nuevo “Jamed Bond”, transformándose en el sucesor de Daniel Craig en el papel del famoso espía.

El protagonista de “Crepúsculo” y “Batman” se convertirá en el séptimo intérprete en dar vida al icónico personaje en la saga cinematográfica. Lo anterior, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.

En esta ocasión, Pattinson se impuso a los otros candidatos al papel, entre ellos Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor.

Luego de confirmarse la noticia, el actor evidenció su entusiasmo por este nuevo desafío. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, sostuvo, según consignó T13.

“Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”, expresó.

A su vez, añadió: “Estoy entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”.

Cabe destacar que Pattinson protagonizará la vigesimosexta película de la saga, que será dirigida por Denis Villeneuve y todavía sin título.

Villeneuve, por su parte, destacó la elección del nuevo protagonista. “Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este proyecto. Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007”, enfatizó.

“Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!”, mencionó.