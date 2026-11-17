Francisca García-Huidobro criticó duramente a Inessa Sorokina, ex pareja de Marco Antonio López, conocido como Parived, luego de su participación en “Primer Plano”. La animadora aseguró que terminó incómoda tras la entrevista emitida el viernes por Chilevisión.

La mujer de origen ruso había roto el silencio en el estelar y relatado algunos episodios de su relación con el anticuario. Además, sostuvo que, según sus propias conclusiones, Parived le habría sido infiel con Tonka Tomicic, recogió La Hora.

“No sabía que él salía con ella, porque en el fondo estaba conmigo saliendo con ella al parecer. Mi madre cuando me acompañaba a los desfiles y estaba la Tonka, y un día en la casa me dice el Marco Antonio te está engañando con ella”, contó Sorokina.

Sin embargo, sus declaraciones no dejaron conforme a la conductora del programa. Este lunes, durante el espacio “Plan Perfecto”, de Chilevisión, García-Huidobro cuestionó la actitud de la entrevistada y relató cómo se sintió durante la grabación.

Francisca García-Huidobro explicó su molestia con Inessa Sorokina

La animadora recordó que había comentado su incomodidad durante la reunión de pauta del programa. También comparó esta experiencia con otras entrevistas que ha realizado a lo largo de su trayectoria televisiva.

“Tenía una energía… y yo se los dije en pauta: yo he tenido de cuánto hay en Primer plano, o sea, son más de 20 años haciendo la pega; he tenido deudores de pensión alimenticia, violentos, locas de patio y nunca había salido del programa con lo mal que salí el viernes, y mis compañeros se dieron cuenta”, contó.

Posteriormente, García-Huidobro lanzó nuevas críticas contra Sorokina y cuestionó sus motivaciones para participar en el estelar.

Luego agregó que “está despechada, está enamorada y qué bueno que vive en Arica. Salí mal, sentí que no podía tragar. Eres una maleducada. Tus servicios son requeridos cuando se solicitan, no cuando a ti se te antoja. Hubo cosas que dijiste y que no salieron al aire que son imperdonables”.

Finalmente, la conductora se refirió a las declaraciones de Sorokina sobre supuestos poderes y prácticas vinculadas a la magia negra.

“Haz el favor de guardarte tus poderes o lo que sea para ti y Parived. Que los demás no formamos parte de eso porque sabes demasiado de magia negra… Eso no más te quiero decir. A mí déjame tranquila”, afirmó.

Las declaraciones de García-Huidobro se produjeron después de la entrevista en que Sorokina expuso su versión sobre la relación que mantuvo con Parived y mencionó a Tonka Tomicic.