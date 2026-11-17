Autoridades paraguayas registraron este martes las viviendas de Francisco y Manuel Peña, hermanos del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación judicial vinculada al escándalo de Ueno Bank.

Según consignó Radio Biobío, las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en Asunción, capital del país.

En diálogo con la prensa, y luego de abandonar la casa de Francisco Peña, el fiscal Christian Benítez explicó que se incautaron “aparatos electrónicos, celulares y computadores”.

También, mencionó que “ciertos documentos” de una “empresa vinculada a Ueno que está en Luxemburgo” serán entregados al Ministerio Público por el abogado Ricardo Preda, representante de Francisco Peña.

El fiscal indicó que el procedimiento está vinculado a “la hipótesis” del Ministerio Público. Concretamente, esto apunta a “la vinculación del hermano del expresidente con relación a la firma Ueno bank y una empresa extranjera en Luxemburgo”.

Respecto a la situación de Manuel Peña, la fiscal Silvia González comentó que recolectaron discos externos, dispositivos celulares, tablets y computadoras, entre otros dispositivos. Eso sí, no hallaron documentos relacionados con Ueno o compañías vinculadas.

González puntualizó que se ordenó el registro por la condición de hermano del expresidente y argumentó que en las investigaciones no pueden “descartar nada”,

De todas formas, los fiscales remarcaron que hasta el momento no hay orden de detención contra los hermanos del exmandatario, quien se encuentra en prisión preventiva.