El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Irán pagará “un precio como nunca antes ha pagado ningún país” si ataca Washington. Esto después de las informaciones sobre atentados con armas químicas en suelo estadounidense.



A su llegada a Filipinas para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) y verse con los líderes del formato Quad (Japón, India y Australia), Trump indicó que si Irán avanza en estos planes “pagará un precio como nunca antes ha pagado ningún país”.



El presidente estadounidense sostuvo que las autoridades “se toman muy en serio” estas informaciones, alegando que en Irán “están locos”. “Por eso no pueden tener un arma nuclear, dicho sea de paso”, subrayó.



De esta forma, se pronunció sobre las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre los planes de Irán para atacar altos cargos de la administración norteamericana. Esto con armas químicas o con una ‘bomba sucia’. Estos planes serían detallados y habrían provocado la reacción estadounidense en forma de planes de contingencia.



Trump llegó este martes a Manila para participar en la cumbre de la Asean, primera parada de una gira que le llevará a China donde participará de la cita de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se prevé una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Valoró ser el “invitado” de Xi

Respecto a la próxima cumbre en Shenzhen, el Trump valoró ser el “invitado” de Xi. Si bien se abrió a que se pueda producir un encuentro también con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aludiendo que “le gustaría” participar en los encuentros.



Del mismo modo, no ha descartado que se pueda producir una cita bilateral con Putin, al margen de la reunión trilateral, sobre la que planean cuestiones como el control de armas nucleares y las guerras en Irán y Ucrania.



Sobre este último conflicto, Trump ha incidido en el alto peaje de vidas que se paga en esta guerra, subrayando que presionará a Rusia y China para que se pare la contienda bélica. “Creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a mantener una buena reunión sobre ese asunto”, señaló.