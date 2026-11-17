Un total de 178 importantes sitios web, como Zoom, CNN, HSBC, Equifax, Salesforce e IKEA, se vieron afectados por un ciberataque que buscaba robar criptomonedas e infectar teléfonos iPhone.

La información fue revelada por el investigador de seguridad, Scott Helme, según consignó Reuters.

El experto comentó que se inyectó código JavaScript malicioso en los mencionados sitios web, los cuales pertenecían a diferentes sectores.

Esto se habría realizado a través de Optimizely, plataforma que ocupan las empresas para probar y optimizar el funcionamiento de sus páginas web.

Los códigos intentaban reemplazar las direcciones de pago en criptomonedas por la billetera del atacante. También, el script apuntaba a capturar los datos de tarjetas de pago mientras los usuarios los escribían, robar cookies y tomar capturas de pantalla.

Además, el ataque pretendía desplegar código diseñado para explotar fallas en los dispositivos iOS de Apple.

De acuerdo a Reuters, desde Optimizely confirmaron el incidente y precisaron que un tercero no autorizado aprovechó una vulnerabilidad en su producto Experimentation. Esto se usó para añadir código malicioso a algunos proyectos de clientes.

No obstante, la compañía aseguró que ya corrigió la falla y eliminó el código inyectado. A la vez, habría protegido las cuentas afectadas y tomó nuevas medidas para impedir la entrega de código no autorizado.

Eso sí, no se pudo determinar de inmediato si el código malicioso se usó con éxito en cada caso ni el alcance de los daños.

En tanto, Salesforce e IKEA mencionaron que investigan lo sucedido, mientras que Salesforce, como precaución, desactivó los scripts de la plataforma.

Asimismo, Equifax remarcó que investigó el problema y dejó de usar el servicio, aunque no identificó evidencia de que sus sistemas hayan sido comprometidos. Por su parte, HSBC subrayó que los scripts no autorizados no estaban activos en sus sitios