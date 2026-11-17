El diputado Raúl Soto (PPD) fue designado este martes como el presidente de la comisión revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Esto luego de que Carlos Chandía (RN) propusiera su nombre para encabezar la instancia que tendrán que definir si procede o no el libelo contra el secretario de Estado.

Rabat fue notificado del libelo este martes, a las 10:00 horas, y será representado por el abogado Juan Ignacio Piña.



La instancia está integrada, además, por los diputados Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

Tras revisar los antecedentes y escuchar los argumentos correspondientes, la comisión deberá elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones para la Sala de la Cámara de Diputados, quienes votaran la Acusación Constitucional.



