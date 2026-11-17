El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, ofreció disculpas públicas al Partido de la Gente (PDG) tras sus cuestionamientos a la colectividad.

La controversia se originó luego de que Arenas afirmara en el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, que la tienda “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”. Y que carece de una visión de país, consignó 24Horas.

En esa misma intervención televisiva, el vocero sostuvo que el conglomerado agrupa a una clase media emergente con una “visión de consumo”, asegurando que por esa razón aceptan posturas contradictorias entre sí.

Las declaraciones generaron el rechazo de los parlamentarios del sector en la Cámara de Diputados. Estos advirtieron sobre el impacto de estos dichos en la relación con La Moneda.

“No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua. Nosotros como PDG le hemos dado gobernabilidad a este Ejecutivo que ha tomado muchas malas decisiones“, indicó el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela.

“Tengo la mejor opinión de ellos”

Ante el emplazamiento legislativo, el vocero de Gobierno abordó el conflicto con la prensa y buscó cerrar la polémica. Afirmó que mantiene una positiva evaluación de los integrantes de la colectividad y de su excandidato presidencial, Franco Parisi.

“Conozco a muchos de los parlamentarios del PDG, también conozco a Franco Parisi, tengo la mejor opinión de ellos. Y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político”, comenzó señalando.

Agregó que, “quiero decir que agradezco, por cierto, toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos. Si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención. Así que pido disculpas a cualquiera que se pueda haber sentido ofendido en el PDG por estas materias”.

Arenas valoró el respaldo que los diputados del partido han entregado previamente a distintas iniciativas oficiales y manifestó la intención de mantener las coordinaciones legislativas.

“Nosotros esperamos seguir trabajando con ellos en todo lo que coincidamos en el Congreso, así que a seguir trabajando e impulsando políticas públicas que sean buenas y relevantes para el país. Tengo la mejor de las opiniones del PDG y vamos a seguir trabajando con ellos en todo lo que sea”, concluyó.