Con un llamado a seguir reforzando los lazos entre Chile y China, el Presidente José Antonio Kast inauguró en Shenzhen la cena “Sabores de Chile” de la undécima versión de ChileWeek China. Plataforma de promoción comercial organizada por ProChile, que busca fortalecer los vínculos económicos y generar nuevas oportunidades de negocios entre ambos países.



En su discurso inaugural, el Mandatario destacó que Chile es “una economía abierta, con acuerdos comerciales con 66 economías que representan el 89% del producto interno bruto mundial”.



“Tenemos instituciones que funcionan, contratos que se cumplen y reglas claras. Durante 20 años que Chile ha venido a China con lo mejor de su tierra y de su mar. Y lo seguiremos haciendo y cada vez mejor”, añadió.



Kast agregó que Chile tiene cobre y litio para los desafíos energéticos y recursos naturales como el sol del desierto de Atacama y los vientos de la Patagonia. Pero también “tiene el talento, que es lo principal”.



“Por primera vez, ChileWeek trae a China una delegación de empresas chilenas de tecnología e Inteligencia Artificial que ya entregan soluciones a la minería, a la energía y la agricultura. China tiene escala tecnológica y mirada a largo plazo. Chile tiene recursos, estabilidad y gente que cumple su palabra”, comentó.



En esta línea, la participación de Kast en ChileWeek China también permitió reforzar el posicionamiento internacional del país. En sintonía con Choose Chile, iniciativa que busca proyectar las fortalezas de Chile y promoverlo como un socio confiable para el comercio. La inversión y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios.



El director general de ProChile, Ignacio Fernández, destacó la importancia de la participación presidencial en esta iniciativa y el trabajo conjunto que permite proyectar la oferta chilena en el mercado chino.



ChileWeek China se ha consolidado como la principal plataforma público-privada de promoción de Chile en ese mercado.



Su undécima edición comenzó el 16 de noviembre en Beijing, continúa los días 17 y 18 en Shenzhen y finalizará el 20 de noviembre en Shanghái.