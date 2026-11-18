Un carabinero que se encontraba de franco frustró un robo con intimidación de un vehículo en Puente Alto, luego de intervenir con su arma particular y disparar contra tres sujetos que intentaban asaltar a una conductora.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas de este martes, en la intersección de avenida Gabriela Oriente con avenida México. En ese momento, el funcionario circulaba en su automóvil junto a su esposa y presenció el asalto, recogió Emol.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el teniente F. Muñoz V., los delincuentes descendieron de otro vehículo. Los tres sujetos vestían de negro, tenían sus rostros cubiertos y portaban armas de fuego, con las que intimidaron a la víctima.

Ante la situación, el funcionario descendió de su automóvil, se identificó como carabinero e intentó disuadir a los asaltantes. Sin embargo, estos no depusieron su actitud, por lo que utilizó su arma particular y efectuó disparos.

“El carabinero descendió de su vehículo particular, hizo válida su condición de carabinero, dándose a conocer frente a estos infractores de ley”, detalló el oficial.

Delincuentes escaparon tras intervención del carabinero

La intervención permitió frustrar el robo, aunque los tres sujetos lograron escapar en dirección desconocida.

Según informó Carabineros, ni la conductora afectada ni el funcionario policial resultaron heridos por impactos balísticos.

Además, el teniente Muñoz indicó que, hasta el momento, no existen antecedentes de que alguno de los asaltantes haya ingresado a un centro asistencial con lesiones atribuibles a disparos.

Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento OS-9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

Los equipos especializados deberán establecer la dinámica del asalto y reunir antecedentes que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se registran personas detenidas por este procedimiento.