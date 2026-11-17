Tres ciudadanos peruanos fueron detenidos por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes de la misma nacionalidad en la comuna de Independencia. Les exigían pagos mensuales de $10 millones a cambio de una supuesta protección.



La investigación de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones permitió establecer que, desde agosto de 2026, los imputados comenzaron a exigir a las víctimas, propietarios de restaurantes, el pago de un denominado “cupo” mensual de 10 millones de pesos.



A partir de estos antecedentes, detectives desarrollaron diversas diligencias investigativas. Entre ellas, el levantamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad. Vigilancias, seguimientos, reconocimientos fotográficos y declaraciones. Logrando identificar un vehículo utilizado por los involucrados para desplazarse después de intimidar a sus víctimas.



El procedimiento policial, fue desarrollado en las comunas de Independencia, Recoleta y Lampa. Culminó con la detención de tres personas adultas: un hombre y dos mujeres, todos de nacionalidad peruana y con situación migratoria regular, quienes mantenían órdenes de aprehensión vigentes por el delito de extorsión.



Como resultado del operativo, se logró la incautación de las siguientes especies. Un vehículo marca Kia, y cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.



Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el respectivo control de detención.