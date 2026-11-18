Un hombre murió tras recibir múltiples disparos mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana. La víctima aún no ha sido identificada y la PDI investiga las circunstancias del ataque.

El homicidio ocurrió cerca de la una de la madrugada de este miércoles, en calle San Francisco. Por motivos que se investigan, desconocidos dispararon contra el automóvil en cuyo interior estaba la víctima, recogió Emol.

Según antecedentes recabados por Emol, el hombre recibió impactos de bala en la cabeza y el cuello.

PDI investiga homicidio a disparos en San Ramón

La Fiscalía ECOH, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen.

El subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que detectives de esa unidad trabajan en el sitio del suceso junto a personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística de la institución.

“Se encuentran en estos momentos trabajando el sitio del suceso por un homicidio con arma de fuego de un sujeto de sexo masculino que hasta el momento está como NN, no identificado”, explicó el oficial.

Una de las principales tareas consiste en establecer la identidad del fallecido. En paralelo, los equipos especializados realizan el levantamiento de evidencias balísticas y biológicas.

Además, los detectives empadronan a posibles testigos y recopilan registros de cámaras de seguridad del sector.

Investigan cómo ocurrió el ataque armado

Respecto de las circunstancias del homicidio, Lira señaló que todavía no se ha podido determinar si el automóvil estaba en movimiento o estacionado cuando se produjo el ataque.

“Eso hasta el momento no ha sido posible de establecer. Como señalé anteriormente, se está a la espera de recopilar esa información a través, ya sea, de testigos que hayan podido observar lo que ocurrió, o también por cámaras de seguridad que hayan podido grabar algún antecedente de relevancia”, sostuvo.

En cuanto a la cantidad de disparos, el subprefecto indicó que la evidencia balística da cuenta de varios tiros y que el cuerpo presenta más de un impacto.

“Por la evidencia balística, son diversos disparos los que se efectúan. También el cuerpo tiene varios impactos, más de uno”, detalló.

El oficial agregó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. Los detectives recién comenzaron a tomar contacto con algunos testigos. Asimismo, el horario del homicidio ha dificultado parcialmente las labores de empadronamiento.

Por ahora, no se han informado detenciones ni antecedentes sobre posibles responsables. Las diligencias continúan centradas en identificar a la víctima y establecer la dinámica del ataque.