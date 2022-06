Ricardo Lagos pidió a la Convención no ser considerado en ceremonia de entrega de la nueva Constitución

Se espera que este jueves, la mesa directiva de la Convención Constitucional defina si invita a los expresidentes de la República al acto de entrega del texto final de la nueva Constitución, el cual se realizará el 4 de julio.



En la antesala a que se conozca la decisión, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) envió una carta dirigida a la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, y al vicepresidente, Gaspar Domínguez, solicitando no ser considerado en la ceremonia de cierre.



En la misiva, Lagos señaló tener “una relación muy cercana a su labor y quehacer” con la Convención, recordando cuando asumió Elisa Loncón y Jaime Bassa en la mesa directiva.



“Les envié una nota de felicitaciones y aproveché de remitirles 150 ejemplares del documento Tu Constitución. Este informe ciudadano, resume el trabajo realizado por la Fundación Democracia y Desarrollo durante 2015, cuando, con la colaboración de 15 expertos constitucionales de todo el espectro político, impulsamos una consulta abierta en la que participaron más de 300 mil personas, para definir ejes temáticos que se deberían incluir en una próxima Constitución”, indicó el exmandatario.



Luego recordó su participación en “un debate que sucedió en la Comisión de Derechos Fundamentales relativo al origen del secreto de los testimonios que formaron parte del Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura durante la dictadura, texto único en el mundo. En ese momento, 5 de septiembre de 2021, explicamos que el origen de dicha cláusula se estableció para proteger a las víctimas que sufrieron tortura y humillaciones que denunciaban, pero pedían privacidad. Es un secreto para proteger a la víctima”.



Además, rememoró que ante las afirmaciones relativas a los problemas económicos de los gobiernos de la Concertación, “me pareció oportuno enviar un documento escrito junto a Enrique Paris Horvitz que explicaba las complejas realidades en las que asumimos como gobierno en el año 2000 y cuáles fueron los avances y los logros con los que se terminó el período en 2006. Digamos sólo que la desigualdad disminuyó y el ingreso por habitante nunca ha aumentado tanto como entre 1990 y 2010″.



Asimismo, recordó su exposición ante la Comisión de Sistema Político, “en la que, a partir de una exposición por Zoom, se realizó un diálogo muy enriquecedor con los participantes de dicha comisión”.



“Lo anterior refleja el interés que he tenido en colaborar, en las medidas de mis posibilidades, con el trabajo de la Convención Constitucional y por esto, dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, consignó.



De esta manera, Lagos informó que “he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más”.