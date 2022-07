Rincón por denuncia a Tribunal Supremo de la DC: “No me callarán aunque me expulsen”

La denuncia realizada por dos militantes de la Democracia Cristiana en contra de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, y el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el ex convencional constituyente, Fuad Chahin, trajo reacciones luego que anunciaran que votarán Rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

Según informó La Tercera, la acusación fue enviada a Andrés Parra, presidente del TS de la falange, por Guido Iturriaga y Roberto Alvarado, este último presidente de la directiva comunal Caldera.

En el documento, los demandantes recordaron que la Junta Nacional de la DC resolvió apoyar el Apruebo a la propuesta de Carta Fundamental, pese a lo cual “un grupo de camaradas han manifestado profusamente su opción contraria”.

“Una cosa camarada Presidente del Tribunal Supremo, es el ejercicio de la libertad personal en la urna y emitir un voto de acuerdo a convicciones propias y otra muy distinta es utilizar tribuna pública, lograda en los cargos obtenidos como militantes del partido, para abiertamente ir en contra de lo decidido por los órganos partidarios pertinentes”, añadieron.

Rincón expresó que “no solo me honra que me pasen al Tribunal Supremo PDC junto al expresidente Frei y mi colega Matías Walker y Fuad Chahin. Sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es MALA para Chile, NO me callarán aunque me expulsen”.

Walker, en tanto, manifestó: “Qué honor compartir esta condición con el expresidente Frei. Con los expresidentes del partido y sobrevivientes del Grupo de los 13 no se atrevieron, ¡cobardes! No nos van a callar: compartiremos con el pueblo que nos eligió los fundamentos de nuestro voto en conciencia”.

En tanto, Chahin comentó este miércoles que se enteró “de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el Rechazo. La denuncia es realizada por dos militantes estrechamente vinculados a dos integrantes de la Mesa Directiva. Qué feo que no actúen a rostro descubierto”.