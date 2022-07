Rincón: Rechazo “no tiene que ver con un color político, sino que con un texto”

La senadora Ximena Rincón (DC), que ha reiterado públicamente su inclinación por el Rechazo de cara al plebiscito de salida, aseguró que el proceso “no tiene que ver con un color político o una tendencia, sino que con un texto”.



En conversación con Radio Cooperativa, señaló que “es importante que la ciudadanía pueda estar informada y que, además, esté informada del texto, eso es lo que se debate en este plebiscito, no se debaten alianzas políticas ni un candidato presidencial, lo que vamos a definir es si este texto es bueno o no para el país”.



Al ser consultada por cómo lidiará con una campaña relacionada más con la derecha, fue clara en indicar que con dicho sector “coincidimos en una opción, pero mis razones no las he conversado ni debatido con ellos, tiene que ver con el texto, ni he trabajado en conjunto con ellos mi opción, y no lo voy a hacer”.



“Con los colegas con los que coincidimos políticamente, con las organizaciones de la sociedad civil con las que nos conocemos y tenemos un pensamiento e ideario común y compartido, y eso creo que es lo que corresponde”, recalcó.



Rincón aseveró que “tratar de vincular esto a una mirada política determinada es no entender lo que estamos debatiendo, estamos debatiendo un texto constitucional”, para luego agregar que “esto no tiene que ver con un color político o una tendencia, sino que con un texto que (…) estamos convencidos que esta es una mala propuesta”.



“El país está dividido hoy día, como nunca antes desde el retorno a la democracia y eso obviamente no es una buena noticia, porque lo que buscábamos cuando hicimos campaña para tener este proceso, era buscar esa casa común, esa casa de todos donde nos reuniéramos, y no un texto que nos dividiera”, reflexionó.



Sobre la denuncia que existe en su contra en el Tribunal Supremo de la DC, dijo que “cuando uno defiende convicciones, y en ese caso no son cualquieras, estamos hablando del texto que puede llegar a regir el destino de nuestro país por los próximos 30, 40 o 50 años, creo que no puede actuar según las consecuencias que puede tener su voto o sus ideas, y creo que defenderlas y expresarlas es lo que corresponde”.