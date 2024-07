Rodrigo Delgado: “Hay que definir primero cuáles son las categorías de delitos a atacar”

El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la crisis de seguridad que vive el país y en particular la ola de homicidios registrada en los últimos días en la Región Metropolitana.



En entrevista con Radio Agricultura, Delgado dijo que “esto es un problema complejo que requiere soluciones integrales, un rediseño del Estado. Acá hay que definir primero cuáles son las categorías de delitos que queremos atacar, cuáles son las causas. Yo echo de menos un debate, cuando hay obviamente especialistas esto se da, pero a nivel político se da muy poco”.



“El Estado va bastante más lento que el crimen organizado, eso está más que claro. El crimen organizado no tiene reglas de uso de la fuerza, no tiene una Contraloría encima. El crimen organizado opera satisfaciendo sus necesidades y son cada vez más ligadas a la tríada de las armas, la droga y la violencia con coordinación transnacional”, explicó.



“Esto ya está a un clic de distancia, con mucho financiamiento, con mucho poder de fuego y un Estado lento, que se demora 14 años en sacar una Ley de Control de Armas, 10 años en sacar una Ley de Migraciones, y ahí, como Estado, tenemos que hacer una crítica”, agregó.



“Creo que el Gobierno también se ha equivocado en las señales desde el minuto uno, cuando se retiran las querellas, cuando se indultan a los delincuentes y obviamente cuando se trata de trabajar este tema de manera blanda. Pero estamos a tiempo de cambiarlo, hay que tomar medidas”, señaló.



Consultado por las medidas de reforzamiento de la seguridad anunciadas por el Gobierno, Delgado explicó que “acá hay un problema de que el lenguaje crea realidades. Cuando tú dices Plan Calle sin Violencia, estás generando una expectativa enorme con los mismos carabineros de siempre, reasignando algunas radiopatrullas, algunas comunas, en algunos horarios, eso es. No es más que aumentar un poco el patrullaje en algunos horarios”.